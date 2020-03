von SK

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat das Rathaus heute morgen vorsorglich die Schließung der Don-Bosco-Schule und der beiden Kindergärten in Ettenkirch verfügt – also sowohl die städtische als auch die kirchliche Kita. Grund: Ein Elternteil eines Kindes wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Schule und Kindergärten haben demnach alle Maßnahmen getroffen, damit ab heute kein Schul- wie auch Kindergartenbetrieb in Ettenkirch stattfindet. Die Eltern werden laut Mitteilung der Stadtverwaltung informiert.