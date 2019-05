Bild: Reiner Jäckle

Jurrasic Park auf der Tuning World Bodensee: In der Club Area sind die getunten Autos teilweise mächtig in Szene gesetzt.

Bild: Reiner Jäckle

Die Tuner haben selber richtig Spaß. Hier wird ein Selfie geschossen, um ein Andenken an die Tuning World Bodensee 2019 zu haben.

Bild: Reiner Jäckle

Die Tuner vom Opel Team Marbach und den Opel Freunden Mittlere Lauchert sind mit neun Autos vor Ort und haben sich das Motto "im Wald" gegeben.

Bild: Reiner Jäckle

Es gibt auch abenteuerlich getunte Autos. Hier thront eine nackte Barbie auf einem „Jute-statt-Plastik“-Auto. Eindrucksvoll!

Video: Reiner Jäckle

Lowrider Europameister Tom Decker lässt seinen alten US-amerikanischen Polizeiwagen hüpfen und bietet bei jeder Menge fetten Beats eine eindrucksvolle Show.

Bild: Reiner Jäckle

Natürlich dürfen schöne Frauen und sexy Shows nicht fehlen – hier wird eine Burlesque-Show an einem Messestand geboten.

Bild: Reiner Jäckle

Auf dem Freigelände gibt es reichlich Action: Hier werden bei der FMX-Show atemberaubende Sprünge mit dem Motorrad gezeigt.

Bild: Reiner Jäckle

Die Mischung macht‘s: Schöne Frauen und heiße Schlitten bieten eine bunte Mischung auf der Tuning World Bodensee 2019.

Video: Reiner Jäckle

Sexy Carwash darf auf der Tuning World Bodensee natürlich nicht fehlen. Hier putzen zwei Girls einen Porsche.

Bild: Reiner Jäckle

Coole Jungs gibt es am Osram-Stand. Die beiden sind mit ihren auffälligen Hüten mächtig cool.

Bild: Reiner Jäckle

Jessika kommt aus der Nähe von Lüdenscheidt und ist mit ihrem Renault Wind zum ersten Mal auf der Tuning World Bodensee. Sie schraubt und arbeitet seit etwa fünf Jahren an ihrem Auto. Und der Hund darf nie fehlen!

Bild: Reiner Jäckle

Ein toller Käfer: Unter dem Motto „Love, Low & Rock‘n‘Roll“ ist dieses Exemplar ein wahrer Hingucker.

Bild: Reiner Jäckle

Die Fotografen (hier Messefotograf Felix Kästle) legen sich mächtig ins Zeug, um das perfekte Bild zu schießen.

Video: Reiner Jäckle

Sexy geht es bei der Show von „The Shades of Tuning“ zu. Insgesamt heizen sechs Mädels mächtig ein.

Bild: Reiner Jäckle

Viele leichtbekleidete Hostessen bieten nicht nur einen Hingucker, sondern wollen die Produkte von ihrem Stand anpreisen.

Bild: Reiner Jäckle

Sidney is in the town. Einer der bekanntesten Tuner Deutschlands, Sidney Hoffmann, hat bei der Autogrammstunde offensichtlich viel Spaß.

Bild: Reiner Jäckle

Nicht fehlen darf natürlich Miss Tuning 2018 Laura Fietzek. Sie präsentiert ihren Miss Tuning Kalender und kürt die neue Miss Tuning am Abschlusstag.

Bild: Reiner Jäckle

Für jeden Motorliebhaber gibt es das passende Auto. Die Tuning World Bodensee hat für jeden etwas zu bieten.

Video: Reiner Jäckle

Bei der FMX Show bieten zwei Motorradfahrer atemberaubende Sprünge in mehr als zehn Metern Höhe und etwa 20 Metern Weite.

Bild: Reiner Jäckle

Eine sexy Show bieten die Tänzerinnen der „The Shades of Tuning“, die drei Mal am Tag stattfindet.

Bild: Reiner Jäckle

Das sexy Carwash zieht jedes Mal zahlreiche Messebesucher an, die unmittelbar ihre Handys zücken, fotografieren und filmen.

Bild: Reiner Jäckle

Ein Playboy-Auto der ganz besonderen Art. In der Custom Area der Tuning World Bodensee 2019 gibt es ganz verschieden getunte Autos.

Video: Reiner Jäckle

Eine Burlesque-Show mitten auf der Tuning World Bodensee. Diese Blondine zieht immer wieder jede Menge Schaulustige an.

Bild: Reiner Jäckle

Eine Tänzerin der „The Shades of Tuning“ zeigt ihre Beweglichkeit. Die Messebesucher belohnen das mit Raunen und Applaus.

Bild: Reiner Jäckle

Spektakulär geht es auf dem Außengelände der messe Friedrichshafen bei der FMX Show zu.

Video: Reiner Jäckle

Beim Burnout Roulette können die Besucher gewinnen, aber vor allem wird etwas für die Ohren und Augen geboten – und danach auch etwas für die Nase...