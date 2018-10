Friedrichshafen (cor) Die Sänger sind zwischen sieben und 70 Jahre alt, die Musiker kommen aus drei Ländern: Orchester aus Riga in Lettland, Tallinn in Estland, Rathenow in Brandenburg und Meckenbeuren bringen mit den Chören der Schlosskirche Ralf Grösslers "Symphonische Rhapsodie: Our Father In Heaven" auf die Bühne. Am 2. und 3. November ist es so weit, erst in Immenstaad, dann in Kehlen.

Erstes gemeinsames Projekt vor zehn Jahren

Die Idee für das Projekt hatte Jörg Scheide, Leiter der Musikschule Meckenbeuren. "Wir haben schon lange Kontakt zur Musikschule Rathenow und die hat Partnerschulen in Riga und Talinn." Vor zehn Jahren starteten die Jugendlichen mit Gounods "Cäcilienmesse" ihr erstes gemeinsames Projekt, seitdem treffen sich die Orchester alle zwei bis drei Jahre. "Wir haben in Meckenbeuren viele Bläser, die haben viele Streicher, so können wir Projekte machen, die die Musikschulen allein nicht hinbekämen", sagt Scheide. Am Wochenende kommen die Gäste an. Zum gemeinsamen Proben fahren alle in eine Hütte ins Allgäu. Umgangssprache ist Englisch. "Da entsteht auch etwas über die Musik hinaus."

Komponist mischt Gospel, Blues und Pop

Das Werk hat er ausgesucht, weil er mit Jugendlichen nicht Musik um der Musik willen machen will. "Es ist wichtig, dass eine Botschaft rüber kommt, die auch die Zuhörer mitnehmen können." Das Oratorium legt den Gospelsong "Sometimes I feel like a motherless child" zugrunde, verwebt ihn mit Auszügen aus dem Vaterunser und mündet in die Verheißung: "Today you shall be with me in paradise." Musikalisch mischt der Komponist Gospel, Blues und Pop, üppiges Schlagwerk und satter Streicherklang treffen auf freche Saxofone und feinfühliges Vibrafon.

Gesamtleitung liegt bei Sönke Wittnebel

Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel übernimmt die Gesamtleitung. Die vier Chöre der Schlosskirche finden gerade zusammen. "Den Jugendlichen ist diese Musik am nächsten und die Kleinen singen schon mit großer Überzeugung. Dem Gospelchor liegt die Musik, aber die singen sonst nicht nach Noten. Das können die Sänger der Kantorei, die singen aber ganz andere Werke", sagt Wittnebel. Georg Brendle, Organisator in Immenstaad, erklärt: "Wir freuen uns, wieder einmal eine größere Aufführung anbieten zu können." Der Erlös kommt der ökumenischen Familien- und Krankenpflege Meckenbeuren und der Restauration der Friedrichshafener Schlosskirchenorgel zugute.

Aufführungen am Freitag, 2. November um 19 Uhr in der Linzgauhalle in Immenstaad, am Samstag, 3. November um 18 Uhr in St. Verena in Kehlen.

