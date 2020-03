Flöten und Oboe antworten auf erste, sanft traurige Töne der Klarinette, freundlich übernehmen die Streicher. Sie führen die Tschechische Philharmonie in aufjubelnde Tonkaskaden und münden in strahlenden Überschwang. Nachdenklich melden sich Bläser zu Wort, ehe nach einem weiteren Ausbruch aufschäumender Heiterkeit das Solocello einsetzt. Edler Ton und große Linien, unbedingte Hingabe und intensives Zusammenspiel mit dem Orchester – die argentinische Cellistin Sol Gabetta nimmt mit Antonín Dvoráks Cellokonzert ihr Publikum im Graf-Zeppelin-Haus auf eine weite Reise.

Tiefe Melancholie und volksliedhafte Fröhlichkeit

Entstanden am Ende von Dvoráks Amerika-Aufenthalt, lebt es doch von dessen böhmischen Wurzeln und mischt tiefe Melancholie mit volksliedhafter Fröhlichkeit. Leicht, beweglich und voll verhaltener Leidenschaft trägt Gabetta die Eingangsthemen des Orchesters weiter. Der Klage, in der Dvorák das Lieblingslied seiner verstorbenen Schwägerin zitiert, verleiht sie Weite und glasklare Form, in Dialogen mit der Flöte schmilzt ihr Ton in Innigkeit. Luftig, verspielt zwischen zartestem Piano und überbordendem Forte tanzt der dritte Satz durch den Saal.

„Dolcissimo“ von Peteris Vasks als Zugabe

Für den Beifall bedankt sich die Cellistin mit „Dolcissimo“ des lettischen Komponisten Peteris Vasks. Aus dem Nichts zaubert sie durchsichtig flirrendes Glitzern. Wenige gezupfte Töne leiten zu einem bewegend schönen Lied, das sie mit einem dunklen Ton auf der untersten Saite und mit ihrer Stimme begleitet.

Jakub Hruša dirigiert auswendig

Die zweite Konzerthälfte gehört wieder tschechischen Komponisten. Während Jakub Hruša auswendig dirigiert, scheint die Musik von Zehen- bis Taktstockspitze durch ihn hindurchzufließen. Voll Charme, Humor und Temperament geben die Musiker Josef Suks „Scherzo fantastico“. Leoš Janácek vertonte in „Taras Bulba“ ein Heldenepos von Nikolaj Gogol. In reichen Farben, mit Totenglocken, Orgelpositiv und viel Perkussion schildert er die tragische Geschichte eines Kosakenhauptmanns und seiner Söhne. Rasch und munter beschließt Janáceks „Lachischer Tanz“ den Abend.