von SK

Friedrichshafen (kck) Rund 700 Teilnehmer werden am 20. und 21. Mai in Friedrichshafen zur Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) erwartet, die das Bundeswirtschaftsministerium alle zwei Jahre veranstaltet. Damit erhält erstmals eine Stadt als Gastgeber den Zuschlag, die nicht in der Küstenregion liegt. Friedrichshafen stach Duisburg in Nordrhein-Westfalen als Mitbewerber aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits bei der NMK 2017 in Hamburg angekündigt, den nächsten Treff der maritimen Wirtschaft in einem Binnenland zu veranstalten.

Freude über "bedeutendes Branchenereignis" am Bodensee

„Wir freuen uns, dass es durch einen gemeinsamen Schulterschluss von Politik und Wirtschaft aus der Region und dem Land Baden-Württemberg gelungen ist, dieses bedeutende Branchenereignis an den Bodensee zu holen“, erklärt Benedikt Otte, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Kreis und Stadt tragen Kosten von bis zu 280 000 Euro

Tags zuvor hatte der Kreistag des Bodenseekreises beschlossen, sich zusammen mit der Stadt Friedrichshafen an den Kosten der Veranstaltung zu beteiligen, was Voraussetzung für den Zuschlag war. Die Ausgaben werden für die regionalen Partner zusammen auf bis zu 167 000 Euro taxiert. Mit einem Puffer für Mehrkosten von 20 Prozent und den Kosten für eine Abendveranstaltung, die laut Vorlage üblicherweise der Gastgeber zahlt, rechnen Stadt und Landkreis mit Gesamtkosten von 280 000 Euro, die beide je zur Hälfte einplanen müssen. Weitere Geldgeber je zu einem Drittel wären das Land und der Bund. Die Konferenz ohne Gastgeberabend wird auf Gesamtkosten von rund 500 000 Euro geschätzt.

Auch zwei Bundesminister sagen zu

Erwartet werden Ende Mai Teilnehmer nicht nur aus der maritimen Wirtschaft, sondern auch Vertreter von Gewerkschaften, aus Wissenschaft, Forschung, Politik und Verwaltung. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel haben die Bundesminister Peter Altmaier (Wirtschaft und Energie) sowie Andreas Scheuer (Verkehr und digitale Infrastruktur) ihr Kommen zugesagt.

Maritime Themen auch in Baden-Württemberg relevant

Das genaue Programm wird noch erstellt. Bei der Konferenz geht es aber immer um Themen zum Schiffbau, zu Hafenwirtschaft, Seeschifffahrt und Meerestechnik, zum Offshoring und zum Klima- und Umweltschutz. Themen, die auch in einem Binnenland wie Baden-Württemberg relevant sind. Denn beim Bau eines Schiffes entfallen 70 bis 80 Prozent der Wertschöpfung auf die Zulieferindustrie.

Zulieferbranche aus Baden-Württemberg und Bayern stark

Mit je 21 Prozent erwirtschaftet dabei die maritime Zulieferbranche in Baden-Württemberg und Bayern den höchsten Wertschöpfungsanteil unter allen Bundesländern, schreibt die WFB.

Kreis wichtiger Standort für Zulieferer für den Schiffsbau

Insbesondere der Bodenseekreis sei ein wichtiger Standort von Zulieferer-Unternehmen für den Schiffsbau. Neben Herstellern von Motoren, Antrieben und Sensoren für Schiffe sind hier zahlreiche Industrie-, Dienstleistungs- und Handwerksunternehmen zu Hause, die im Boots- und Jachtbau tätig sind oder Spezialprodukte für die Schifffahrt entwickeln. Aus Sicht der Wirtschaftsförderung biete sich mit der Maritimen Konferenz zudem „die kaum wiederkehrende Chance“, sehr öffentlichkeitswirksam Standortmarketing für Tourismus und Region zu betreiben.

