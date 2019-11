Friedrichshafen vor 6 Stunden

Bundesgerichtshof hebt Urteil gegen Babybrei-Erpresser in Teilen auf

Er wollte erpressen. Und er wusste, dass sein Vorgehen tödliche Folgen haben könnte. Töten wollte er nach Auffassung des Bundesgerichtshofes aber nicht. Das Urteil gegen den Mann, der im September 2017 vergiftete Babygläschen in fünf Geschäften in Friedrichshafen deponiert hat, ist vom BGH in Teilen aufgehoben worden. Was das bedeutet und wie es nun weitergeht.