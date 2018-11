Vor welchen Herausforderungen steht Kluftern in Sachen ärztliche Versorgung? Wie ist es um die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort bestellt und welche Ideen gibt es für die Energieversorgung um Neubaugebiet Lachenäcker? Beim Bürgergespräch des SPD-Ortsvereins Kluftern im Gasthaus Gehrenbergblick waren diese Themen zentral. Der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende und Ortschaftsrat Bernd Caesar zeigte sich zu Beginn der Versammlung überzeugt von der hohen Lebensqualität im Ort: "Glücklich, wer in Kluftern wohnt", sagte er. Doch betonte er anschließend, er wolle nicht das "hohe Lied auf Kluftern" singen, sondern erfahren, wo den Einwohnern der Schuh drückt.

"Glücklich, wer in Kluftern wohnt." – Bernd Caesar, SPD-Ortschaftsrat. | Bild: Wex, Georg

Bürokratie in Arztpraxen nimmt zu

Ein wichtiges Thema war die ärztliche Grundversorgung in Kluftern. Dr. Ekkehard Reich erläuterte den Anwesenden die aktuelle Situation sowie die Zukunft der Familien- und Gemeinschaftspraxis. Der Mediziner praktiziert seit 31 Jahren in Kluftern und geht dem Rentenalter entgegen. Er sagte, dass die Politik inzwischen zum Glück gemerkt habe, dass es einen Ärztemangel gebe, der mehrere Gründe habe. So sei der Bedarf an ärztlicher Versorgung gestiegen, insbesondere durch die im Schnitt älter werdende Bevölkerung. Dazu komme, dass es viele Ärzte gebe, die sich nicht vorstellen können unter den aktuellen Bedingungen in Deutschland zu arbeiten. Das liege nicht selten an den Rahmenbedingungen des Berufs, beispielsweise der Zunahme der Bürokratie durch das neue Datenschutzgesetz. Über siebeneinhalb Stunden müsse sich ein Arzt mittlerweile jede Woche mit der Bürokratie auseinandersetzen.

Bodenseekreis Am Ende muss Dr. Renz aufgeben: Wie viele Hausärzte im Kreis findet der Mediziner keinen Praxisnachfolger Das könnte Sie auch interessieren

Schwierige Suche nach Nachfolgern

Hinzu komme, dass die zukünftigen Ärzte mehr Wert auf eine ausgeglichene Balance zwischen Privat- und Berufsleben legten. Sie wollen nicht mehr zwischen 50 und 60 Stunden pro Woche arbeiten, sagte Ekkehard Reich. Viele wollten lieber als Angestellte arbeiten, statt sich selbstständig niederzulassen. Außerdem seien etwa zwei Drittel der Medizin-Absolventen Frauen, die Beruf und Familie in Einklang bringen müssten. Die Suche nach potenziellen Nachfolgern gestalte sich unter diesen Voraussetzungen schwierig. In Friedrichshafen habe es schon Fälle gegeben, bei denen Arztpraxen niemanden als Nachfolger gefunden haben.

Viele Anwohner kaufen im Ort ein

Beim Thema Nahversorgung erzählte Christoph Barbknecht, der den Rewe-Nahkauf in der dritten Generation leitet, wie sich die aktuelle Situation aus seiner Sicht darstellt. Sein Geschäft mache etwa 50 Prozent des Umsatzes mit Kunden aus Kluftern. 25 bis 30 Prozent seien Kunden, die bewusst aus den umliegenden Gemeinden kämen. Der Rest sei Laufkundschaft. "Alles in allem sind wir zufrieden", sagte Barbknecht. Doch auch er äußerte Kritik an der Politik. So sei es für kleine Nahversorgungsläden schwierig, wenn eine neue Kühlanlage für 20 000 Euro nicht gefördert werde. Bei einer Anlage für 80 000 Euro übernehme der Staat 50 Prozent der Kosten.

Bevölkerungszahl wächst

Positiv sieht Barbknecht das Wachstum der Ortschaft, in der derzeit rund 3600 Menschen leben. Demnächst werden es dank des Neubaugebiets Lachenäcker noch mehr. Seinen Laden erweitern will Christoph Barbknecht jedoch nicht. Das Geschäft rentiere sich, weil das Gebäude der Familie gehöre. Zusätzliches Personal würde den Kostenrahmen sprengen.

Energieversorgung im Neubaugebiet

Zum künftigen Neubaugebiet Lachenäcker diskutierten die Anwesenden, ob nicht eine zentrale Energieversorgung geschaffen werden sollte. Ortsvorsteher Michael Nachbaur sagte, er wolle dies in die Planungen einbringen.

Röver stellt sich vor Rainer Röver bewirbt sich als Kreisvorsitzender der SPD. | Bild: Wex, Georg Rainer Röver, Allgemeinmediziner aus Überlingen, will Nachfolger von Dieter Stauber als Kreisvorsitzender werden. Röver war bislang Beisitzer im SPD-Kreisvorstand. Er stellte sich in der Versammlung, die gleichzeitig Ortsvereinsversammlung war, als bisher einziger Kandidat kurz vor. Die Wahl findet am 26. Januar im Rathaus in Immenstaad statt. Dieter Stauber ist seinerseits zum Nachfolger von Holger Krezer als Bürgermeister des Dezernats II gewählt worden. Er ist noch nicht im Amt. Dem Verwaltungsgericht Sigmaringen liegt ein Antrag auf einstweilige Anordnung wegen des Verfahrens zu seiner Wahl vor. Im Gemeinderat ist Stauber als Fraktionsvorsitzender Wolfgang Sigg gefolgt. (wex)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein