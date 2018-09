Mit einem „Çay Bahçesi“, einem Teegarten, möchte das „Bündnis für Vielfalt“ einmal mehr Menschen in Friedrichshafen ins Gespräch miteinander bringen. Am Samstag, 29. September, wird es im Lehr- und Lerngarten der Stadt am Riedlewald nicht nur echten türkischen Tee, sondern im besten Fall neue Ideen fürs Miteinander in der Stadtgesellschaft geben. Nach einer Führung durch das Lernbiotop um 15 Uhr geht es anschließend und ungezwungen zum gemütlichen Teil der Veranstaltung über – wie in einem echten „Çay Bahçesi“, der in der Türkei ein traditionell wichtiger Treffpunkt für jedermann ist, egal ob Mann, Frau oder Kind. „Die gibt es dort in jedem Stadtteil“, erzählt Emel Coban, Vorsitzende des Rats der Nationen der Stadt. Sich treffen, Meinungen austauschen, über alltägliche Dinge reden, Mitmenschen kennenlernen: Ein Teegarten ist dort geselliger Anlaufpunkt und Plattform zugleich. Genau das wünschen sich die Akteure des "Bündnis für Vielfalt" auch für ihren Teegarten auf Zeit im Lernbiotop, der auch bei Regen stattfindet.

Idee des Teegartens lag nahe

Warum gerade ein Teegarten? Die Idee lag nahe, erzählte Jürgen Kegelmann, Sprecher der "Teestube" in der Keplerstraße, gestern bei der Vorstellung des Programms. Während die Teestube ein dauerhafter Treffpunkt für hilfsbedürftige Menschen ist, die reden wollen, lädt der Teegarten jeden ein, der sich für eine vielfältige Gesellschaft in dieser Stadt einbringen möchte. So richtet sich die Einladung auch, aber nicht nur an die inzwischen 33 institutionellen Bündnispartner. Für sie ist ab 17 Uhr parallel ein Workshop geplant, bei dem es unter anderem um das Thema „Mensch in der Stadtnatur“ gehen soll – eins von fünf Handlungsfeldern des „Bündnis für Vielfalt“ neben Glauben, Gesellschaft, Kunst und Kultur oder Wirtschaft. Hauptsächlich gehe es aber um den Dialog und um Begegnung im Stadtquartier, zu dem das Obdachlosenheim K7 genauso gehört wie das neue Allmand-Carree. Für Fragen offen sein, Ängste abbauen, sich vielfältig vernetzen: Der Teegarten soll ein Ort für Gespräche sein, die im besten Fall darüber hinaus wirken.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein