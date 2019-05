Es gibt zwei gute und eine schlechte Nachricht. Beginnen wir mit den guten Nachrichten. Die Dauerbaustelle Keplerstraße wird ab Samstag, 11. Mai, wieder für den Verkehr freigegeben.

Und es wird im Sommer eine neue Fuß- und Radwegebrücke geben, die Nord- und Innenstadt verbindet. Doch die Sache hat einen Haken: Ab Montag, 13. Mai, wird die Eckenerstraße sechs Wochen voll gesperrt. Kein Auto, kein Bus, kein Rad und kein Fußgänger wird dann die Millionenschlucht passieren können, weil die neue Brücke montiert werden wird.

Blick in die "Millionenschlucht" in Friedrichshafen. | Bild: Bömelburg, Christina

Die wichtigsten Fakten dazu:

Warum muss die Straße sechs Wochen lang gesperrt werden?

Ab Montag, 13. Mai, werden die einzelnen Brückenteile an die Baustelle geliefert. Dabei handelt es sich um sechs Einzelteile, die schon seit dem Herbst bei der Feuerwehr eingelagert sind. Auch der 19 Meter hohe Pylon, an dem die Brücke am Ende hängt, wird in dieser Zeit montiert. Wie Wolfgang Kübler, Leiter des Stadtbauamts erklärte, muss der Pylon 18 Meter tief im Untergrund verankert werden, weil der Baugrund sehr schlecht ist. Die Brücke wird die erste Brücke in Deutschland sein, bei der die Drahtseile in Harfenform angeordnet sind.

So ähnlich wird die neue Fuß- und Radbrücke über der Millionenschlucht aussehen. Diese Visualisierung des Architekturbüros stammt aus dem Jahr 2016. In der Ausführung wird die Brücke nach Angaben der Stadt noch filigraner wirken. | Bild: Vision-W

Wie wird der Verkehr umgeleitet?

Die Umleitung für den Verkehr wird über die Route Albrechtstraße, Maybachstraße, Keplerstraße und Ailinger Straße geführt (siehe Grafik) – in beiden Richtungen. Auch die Buslinien werden umgeleitet. Für die Dauer der Baustelle werden die Ampelschaltungen auf der Umleitungsstrecke angepasst, um den Verkehrsfluss zu verbessern.

Unten Autos, oben die Bahn: Das soll sich bald ändern. Über die so genannte Millionenschlucht entsteht eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer und bindet so das Metzquartier über die Sedanstraße an die Innenstadt an. | Bild: Ambrosius, Andreas

Sind die Parkhäuser noch erreichbar?

Das Parkhaus Altstadt ist von Osten ohne Einschränkung erreichbar. Von Westen kommend stehen die Tiefgarage des Graf-Zeppelin-Hauses und das Parkhaus am Stadtbahnhof zur Verfügung, auch die Zufahrt zum Parkhaus im Metzquartier ist gewährleistet. Das Parkhaus am See ist wegen des Brandes derzeit nicht nutzbar.

Wo gibt es Informationen?

Während der Bauzeit richtet die Stadt in der Sedanstraße ein „Grünes Infozimmer“ ein. Dort gibt es Informationen über das Projekt. Außerdem können Radfahrer an einem Gewinnspiel teilnehmen. Geöffnet ist es während der Bauphase von Montag bis Freitag von 14 bis 16 Uhr und an Samstagen von 11 bis 14 Uhr.

In der Sedanstraße wird für die Dauer der Baustelle ein Informations-Büro eingerichtet. | Bild: Bömelburg, Christina

Die Brücke im Detail

Lichte Spannweite: 37,2 Meter

37,2 Meter Gesamtbreite: 3,42 Meter

3,42 Meter Gesamtgewicht Brücke und Pylon: 68,6 Tonnen, das entspricht einem Gewicht von etwa 54 Kleinwagen

68,6 Tonnen, das entspricht einem Gewicht von etwa 54 Kleinwagen Verbauter Stahl: 8,75 Kubikmeter

So könnte die Hängebrücke über die B31/Eckenerstraße im Bereich der so genannten Millionenschlucht aussehen. | Bild: Hirte Architekten

Länge des Pylons ab Oberkante Fundament: Der Pylon, an dem die Brücke mit Stahlseilen hängt, ist 19,28 Meter hoch. Die Brüstungshöhe soll 1,32 Meter betragen. 4,50 Meter beträgt die Höhe zwischen Brücke und Fahrbahn.

Der Pylon, an dem die Brücke mit Stahlseilen hängt, ist 19,28 Meter hoch. Die Brüstungshöhe soll 1,32 Meter betragen. 4,50 Meter beträgt die Höhe zwischen Brücke und Fahrbahn. Gesamtlänge der Seile: 195 Meter. Jedes Seil ist 36 Millimeter dick und kann ein Gewicht von 20 Tonnen tragen.