Hochbetrieb herrscht in diesen Tagen am Flughafen: Viele Messebesucher der Fakuma kommen mit dem Flieger an und wollen dann entweder in ihr Hotel oder direkt zur Messe. Wer dabei aber darauf setzt, einfach in ein Taxi zu steigen, hat in vielen Fällen falsch geplant. Denn nur die Schnellsten kommen in den Genuss eines Wagens mit Chauffeur, wer zu lange Zeit auf seinen Koffer wartet, kann gleich noch mehr Wartezeit einplanen.

Fluggäste sind frustriert

Gerhard Wendt aus Hamburg ist einer der Wartenden, der an diesem Tag eigentlich zur Fakuma will. Er landete um 14.20 Uhr mit der Lufthansa-Maschine aus Frankfurt. Der eingerichtete Messe-Shuttle fuhr allerdings bereits um 14.15 Uhr ab, der nächste geht erst um 15.05 Uhr. Nun steht er in der Taxi-Schlange, doch kein Wagen ist weit und breit zu sehen. "Das ist ja schon ziemlich schlecht organisiert. Eigentlich erwartet man ja, dass hier ausreichend Taxen stehen", so der frustrierte Fahrgast in spe. Auch andere Fakuma-Besucher zeigen sich leicht genervt. "Es ist etwas merkwürdig, dass hier nichts geht, obwohl bekanntermaßen ein Flug ankommt", wundert sich Kristof Goglda aus Polen. Ein anderer Gast, der aus Houston angereist ist, versucht verzweifelt mit dem Handy ein Taxi zu rufen.

In Friedrichshafen haben 32 Taxen eine Konzession. | Bild: Rodgers, Kevin

Felix Lutz, Taxiunternehmer aus Friedrichshafen, berichtet, dass es nicht nur zu Messezeiten Probleme gibt und hat Verständnis für den Frust der Kunden. "Wir müssen viele Fahrten ablehnen, auch in normalen Zeiten", sagt er. Er hätte gerne mehr Konzessionen, doch das Landratsamt lehnt das ab. "Ich könnte sofort fünf Fahrzeuge zusätzlich auf die Straße schicken – das wären dann zehn Arbeitsplätze", erklärt der Unternehmer. Doch sein Wunsch wird nach eigenen Angaben immer wieder abgelehnt. Die Zahl der Konzessionen sei ausreichend, antwortet Robert Schwarz, Pressesprecher des Bodenseekreises, knapp auf die Anfrage dieser Zeitung.

32 Wagen haben in Friedrichshafen eine Konzession

Insgesamt gibt es in Friedrichshafen 32 Wagen mit offizieller Konzession, dazu kommen Mietwägen, die mit Ausnahmegenehmigung fahren, aber nicht an den offiziellen Warte-Haltepunkten stehen dürfen. Taxi Lutz hat insgesamt 22 Wagen im Einsatz, sieben davon besitzen den begehrten Berechtigungsschein. Taxi Fuhrmann hat 21 Wagen mit Konzession und auch die sind bestens ausgelastet. Der Chef ist für ein Interview mit dem SÜDKURIER nicht zu erreichen, weil er in der Fakuma-Woche im Dauerstress sei, wie der freundliche Herr an der Zentrale mitteilen lässt.

Friedrichshafen Stillstand auf den Straßen: Viel Verkehr während der Fakuma Das könnte Sie auch interessieren

Wer das Glück hat, schließlich doch noch einen Wagen zu finden, der landet unweigerlich im Stau. Fakuma-Besucher, die schon öfter in Friedrichshafen waren, sind das schon gewohnt. Neulinge jedoch zeigen sich genervt, so auch Marcus Flasch aus Hamburg: „Meine Begleitung und ich brauchten mit dem Taxi eine Stunde von der Stadt zum Messegelände. Es herrscht eine katastrophale Situation auf den Straßen.“ Für Taxifahrerin Margitta Köhle nichts Neues: "Es ist schon ein Chaos, aber ich habe in meinem Beruf regelmäßig damit zu tun."

Mehr Taxis wären eine einfache Lösung

Die Messe Friedrichshafen mag sich nicht zur Frage äußern, ob es Probleme mit der Taxiversorgung gibt. Pressesprecher Frank Gauß teilt lediglich mit: „Zu den großen Veranstaltungen stimmen wir uns umfassend mit dem Landratsamt als zuständige Behörde ab und finden so die jeweils beste Organisationsform.“ Wie die aussieht, bleibt aber im Dunklen. Das Landratsamt teilt mit, dass die Unterstützung "durch die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen" erfolge, die nichtkonzessionierten Wagen also auch an Taxenstandplätzen stehen dürfen. Dabei könnten mehr Taxis eine einfache Lösung sein.

Taxi-Konzessionen Der Betrieb eines Taxiunternehmens kann in Deutschland nicht ohne weiteres aufgenommen werden. Es bedarf einer Genehmigung (auch Konzession fürs Taxi oder Taxilizenz genannt) vom zuständigen Landratsamt. Dafür ist ein entsprechender Antrag zu stellen. Im Anschluss wird überprüft, ob alle Voraussetzungen gegeben sind. Die Bearbeitungszeit kann bis zu vier Monate in Anspruch nehmen. Allerdings werden nicht unbegrenzt Taxikonzessionen vergeben. Um einem Überangebot vorzubeugen, ist die Anzahl der Neuerteilungen stark begrenzt und bei Bedarf können durch die Behörde weitere Anträge abgelehnt werden. Im gesamten Bodenseekreis haben derzeit 83 Taxen eine Konzession.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein