Die Baubranche ist im Aufwind, und damit laufen auch die Geschäfte mit Baumaschinen glänzend.

Auf der Bauma, der weltgrößten Messe für eben jene Maschinen, hat die Zeppelin GmbH gemeinsam mit Caterpillar gleich eine ganze Halle in Beschlag genommen. Riesige Radlader, Minengeräte oder Bagger glänzen um die Wette. Und Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns, ist glücklich über den Verlauf der Messe. "Sowohl die gute Konjunktur in der Baubranche als auch die umfangreiche Produktpalette in allen Segmenten von Caterpillar geben uns hervorragenden Rückenwind. Wir können schon heute sagen, dass diese Messe die erfolgreichste Bauma für Zeppelin wird, denn wir haben bereits zur Halbzeit den Rekord von 2016 mit 2666 verkauften Maschinen eingestellt.“ Der Zeppelin Konzern ist aber auch noch mit Zeppelin Rental, Zeppelin Power Systems und dem Z-Lab sowie dem Onlineshop für Baumaschinenersatzteile Klickparts auf der Messe präsent.

Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH, freut sich über gute Geschäfte auf der Bauma. | Bild: Mommsen, Kerstin

Auch Rolls Royce Power Systems (RRPS) mit seiner Marke MTU gehört zu den prominenten Ausstellern der Bauma: Das Unternehmen zeigt Antriebs- und Energielösungen. Im Mittelpunkt stehen dabei laut Pressemitteilung umweltfreundliche Entwicklungen wie neue emissionsarme Motoren oder Microgrids – eigenständige Energieversorgungssysteme, die erneuerbare Energiequellen mit Batteriespeichern sowie Diesel- und Gasaggregaten verbinden. Auch im Außenbereich der Bauma stehen rund 20 Maschinen und Fahrzeuge, die von MTU-Motoren angetrieben werden – vom riesigen Mobilkran über den Bagger bis zum Muldenkipper. Aber auch vier MTU-Motoren der neuesten Generation sind auf der Messe zu sehen, darunter drei im Leistungsbereich von 115 bis 480 Kilowatt.

Augmented-Reality-Technologie ermöglicht es Besuchern des MTU-Stands auf der Bauma, die Vorgänge im Inneren eines virtuell laufenden Motors zu sehen. | Bild: Fotograf: Robert Hack

Die ZF Friedrichshafen AG zeigt ihre Vision von der urbanen Baustelle der Zukunft. Zu den Höhepunkten auf dem Messestand zählen deshalb unter anderem ein neuer elektrische Mischerantrieb, der den emissionsfreien Betrieb von Betonmischern auf urbanen Baustellen ermöglicht, sowie die integrierte Systemlösung Etrac, die es kompakten Baumaschinen ermöglicht, zukünftig komplett klimaneutral zu agieren. Außerdem zeigt ZF, wie mit verschiedenen Connectivity-Lösungen des Unternehmens unvorhergesehene Stillstandzeiten von Baumaschinen und anderen Industrieanwendungen vermieden werden können.

Auf dem ZF-Messestand werden unter anderem der neue elektrische Mischerantrieb Ecomix CMe sowie die integrierte Systemlösung eTRAC präsentiert. | Bild: zf

Unter den ganz großen Baggern findet sich auf der Bauma auch ein hochinnovatives Exemplar. Der "Excawater" vom Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg. Seit 2013 haben Studenten der DHBW einen Wasserhydraulikbagger konstruiert, gebaut und immer wieder optimiert. Die Maschine bewegt sich mit Wasser anstatt mit Öl. Dass Öl als Hydraulikflüssigkeit verwendet wird, ist ein herkömmliches Verfahren. Die Studenten aus Friedrichshafen haben es allerdings geschafft, das Öl durch ganz normales Leitungswasser zu ersetzen und damit eine umweltfreundliche Alternative zu bieten. Das Projekt wurde laut Pressemitteilung mit dem Motivationspreis von "Just!", der Zeppelin-Jugendstiftung, ausgezeichnet.

Das Excawater-Team am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg. | Bild: Herbert Joos/DHBW

Die Bauma in München ist noch bis Sonntag, 14. April, geöffnet. Alle Informationen zur Messe unter www.bauma.de

Der Zeppelin Konzern berichtet in einem Liveblog unter:

www.wearebauma.com