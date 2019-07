Friedrichshafen vor 20 Minuten

Bodensee-Verunreinigung: Nun ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Ravensburg

Weil tagelang Abwasser, unter anderem vom Klinikum Friedrichshafen, in den See floss und mindestens 133 Menschen erkrankten, hat sich nun auch die Justiz eingeschaltet. Es geht um die Tatbestände der Gewässerverunreinigung und der fahrlässigen Körperverletzung. Die Ergebnisse der Wasserproben sollen am Montagmittag beim Landratsamt vorliegen.