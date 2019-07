Friedrichshafen vor 4 Stunden

Bodensee-Verunreinigung: Badeverbot bis Freitag verlängert und 165 Krankheitsfälle – Nun ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Ravensburg

Weil tagelang Abwasser, unter anderem vom Klinikum Friedrichshafen, in den See floss und bisher 165 Menschen erkrankten, hat sich nun auch die Justiz eingeschaltet. Es geht um die Tatbestände der Gewässerverunreinigung und der fahrlässigen Körperverletzung. In Manzell ergaben Wasserproben eine Verunreinigung mit Bakterien, die zehnfach über dem Grenzwert liegt.