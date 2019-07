Friedrichshafen vor 36 Minuten

Bodensee-Verschmutzung: Zweiter Norovirus-Fall ist nachgewiesen – Zahl der Krankheitsfälle steigt auf 191

Innerhalb von einer Woche erkrankten bereits 191 Menschen an Brechdurchfall, nachdem sie im Bodensee gebadet hatten. Weil Abwasser, unter anderem des Klinikums, ungefiltert in den See geflossen war, verhängten die Behörden ein Badeverbot, das noch mindestens bis Freitag gilt.