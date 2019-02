von Andrea Fritz

Der Brauchtumsabend am Freitag beim Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings in Friedrichshafen war sehr sehenswert. Auf der Eventbühne im Narrendorf zeigte die Schäfflergesellschaft des Narrenvereins Nonnenhorn, was nur alle sieben Jahre vorkommt, den Schäfflertanz. Die Hofnarren des Narrenvereins Wolkenschieber Heiligenberg tanzten ein Menuett und für den musikalischen Rahmen sorgte die Lumpenkapelle Wikinger Neufrach. Außerdem führten die Doldä-Butzer der Narrenzunft Häfler Bodenseenarren und der Gauga Ma der Narrenzunft Ulm weitere Tänze auf.

