Friedrichshafen Kreisbaugenossenschaft plant sozialen Wohnungsbau in Berg

Drei neue Häuser will die Kreisbaugenossenschaft an der Grötzelstraße im Ortszentrum von Berg in Friedrichshafen bauen. Hier ist komplett sozialer Wohnungsbau vorgesehen. Außerdem sind in den Gebäuden Geschäftsräume geplant. Gibt es hierfür nicht genügend Interessenten, können einige der Geschäftsräume in weitere Wohnungen umgebaut werden.