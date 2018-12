von Julian Singler

Bequem mit Karte bezahlen: Was für viele Menschen selbstverständlich ist, ist im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) in nächster Zeit nicht möglich. Besucher müssen also vor Veranstaltungsbeginn noch einen Stopp am Geldautomaten einlegen und ihre Geldbörse mit Bargeld füllen.

Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Friedrichshafen hervorgeht, stellt die Stadtverwaltung zurzeit ihr Rechnungssystem (siehe Infokasten unten) um. Dies sei nach Aussage von Pressesprecherin Monika Blank bis zum 1. Januar 2020 für jede Kommune in Baden-Württemberg verpflichtend. Im Rahmen dieser Umstellung komme es im GZH zu einem eingeschränkten Kartenservice, der aber nur vorübergehend bestünde.

Mit diesem Hinweisdokument macht das GZH seine Besucher auf den vorübergehend geänderten Kartenservice aufmerksam. | Bild: Singler, Julian

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Zusendung von Tickets vorübergehend nicht mehr möglich. Reservierte Karten könnten nur noch an der Vorverkaufs- oder Abendkasse abgeholt werden. Zudem könnten ab Freitag, 7. Dezember, an der Vorverkaufskasse im GZH nur noch Karten für Veranstaltungen des Kulturbüros erworben werden, heißt es weiter.

Für Ticketkauf ist Bargeld nötig

Eine weitere Einschränkung werde es ab Freitag, 21. Dezember, geben. Dann kann laut Stadtverwaltung nicht mehr mit EC-Karte bezahlt werden. Karten müssten stattdessen bar bezahlt werden. Diese Änderung habe aber nicht lange Bestand. Anfang 2019 soll das städtische Rechnungswesen umgestellt sein, lässt die Verwaltung über Sprecherin Monika Blank verlauten. Dann könne auch wieder mit der EC-Karte bezahlt werden.

Am Donnerstag, 27. Dezember, und Freitag, 28. Dezember, ist der Kartenservice wegen der Umstellung geschlossen. Die gewohnten Servicezeiten der Vorverkaufskasse gelten wieder ab Mittwoch, 2. Januar.