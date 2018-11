Meinung vor 3 Stunden

Besser ein zentrales Silvester-Feuerwerk, als zahllose Privat-Zündeleien

Den Bodensee-Schiffsbetriebe fehlt zum Jahreswechsel ein Kiesschiff, ein Profi-Feuerwerk wird es daher in Friedrichshafen nicht geben. Um all die Böllereien am Seeufer und in den Straßen wäre es weit weniger schade.