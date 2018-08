von Mona Lippisch

Wenn Daniel Jan von seinem Ziel erzählt, hat das nichts mit den 7 300 Kilometern zu tun, die er zu Fuß von Österreich nach Lissabon und wieder zurück bewältigen will. Viel wichtiger ist dem ehemaligen Nato-Soldat, der bei seiner Reise für wenige Tage in der Zeppelinstadt Halt gemacht hat, dass er möglichst viele Spenden sammelt. "Bevor ich losgelaufen bin, wusste ich: Diesmal will ich etwas bewegen", erzählt der 46-Jährige. Etwa vier Wochen ist es her, dass er seinen krebskranken Namensvetter Daniel in Wien kennenlernte und beschloss, diesem zu helfen. "Es ist das zweite Mal, dass ich in Friedrichshafen bin", sagt Jan. "Die Stadt ist schön, aber viel zu groß." Wälder und Wiesen sind ihm lieber.

Auf seinen Reisen hat Jan nicht viel dabei. Alles was er braucht, passt in einen Rucksack: Kleidung und Hygieneartikel etwa, und eine Hängematte, in der er schläft – zum Beispiel am Fischbacher Seeufer. "Meinen Schlafsack habe ich weggeworfen. Der ist bei der Wärme nicht nötig", sagt Jan. Der 46-Jährige schläft täglich unter freiem Himmel. "Wenn es regnet, dann regnet es halt. Da kann man dann auch nichts machen", sagt der Wanderer. Schon 42 Länder habe er zu Fuß durchquert, darunter Mexiko, Thailand, und ganz Europa. Nach seinem Einsatz für die Nato habe er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten. Die Reisen helfen dem ehemaligen Soldaten, seine Erfahrungen zu verarbeiten. Mittlerweile läuft Daniel Jan nach eigenen Angaben neben seinem Namensvetter für eine weitere Person. "Die Frau habe ich in Kaufbeuren zufällig kennengelernt. Sie leidet an Multiple Sklerose", erzählt Jan. "Ohne ihren Pfleger kann die Frau nichts machen, aber es gibt ein Gerät, das ihr den Alltag erleichtern kann." Für dieses sammelt er nach eigenen Angaben. In acht Monate ist Daniel Jan nach eigener Schätzung wieder in Wien. Auf dem Weg nach Lissabon durchquert er davor die Schweiz, Frankreich und Spanien.

Wer Daniel Jan unterstützen will, kann ihn über seine Facebook-Seite

"DanielforDaniel" kontaktieren.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein