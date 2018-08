Über vielschichtig filigrane Figuren hebt Sabrina Häckel ihre schlanke Sopranstimme. Langsam steigern sich die Sänger, bis „Ain´t Nobody“ von Chaka Khan in neuer, rein stimmlicher Fassung von der Bühne pulsiert. Das junge Ensemble Quintense eröffnet die A-cappella-Nacht im großen Kulturufer-Zelt mit frischen Stimmen, eigenen Arrangements und einer Bandbreite von lyrischem Pop bis Jazz. Federnd leicht schwingt „All About That Bass“ von Meghan Trainor zwischen den fünf Sängern, Phil Collins` „Another Day In Paradise“ gewinnt bei ihnen an Tiefe und Intensität und „My Heart With You“ der Rescues fließt sanft wie auf einem Atem. „Favorite Things“ von Richard Rogers beginnt klassisch. Mit verteilten Rollen singen sie die Strophen, ehe Katrin Enkemeier in wortlosen Vokaljubel ausbricht, von den anderen erst unterstützt, dann liebevoll eingefangen und zurückgeholt zum feinsinnig gewebten Beginn.

Die fünf Schulmusikstudenten aus Leipzig stellten bei einer Prüfung fest, dass ihre Stimmen gut harmonieren und gründeten "Quintense". v.l.: Martin Lorenz, Sabrina Häckel, Katrin Enkemeier, Carsten Göpfert, Jonas Enseleit. | Bild: Corinna Raupach

Die nächste Gruppe bekommt schon für ihr Outfit Applaus: grasgrün, leuchtblau, zitronengelb und rosa sind die Anzüge der vier Sänger von „Das wird super“ aus Wien, mit passenden Krawatten. Ihr Start klingt wie John Dowland a cappella, wenn sie singen „Come here girl, go ´head be gone with it“. Aber plötzlich zeigt der Song sein wahres Gesicht: Während drei den Diskorhythmus geben, intoniert Matthias Liener mit Temperament und Selbstironie „Sexy Back“ von Justin Timberlake. Sie verbinden Hits wie „Wannabe“ von den Spice Girls oder „Moves Like Jagger“ von Christina Aguilera mit ansteckend guter Laune, ausgefeilter Bühnenshow und gezielt eingesetzten Soundeffekten. In „Thriller“ von Michael Jackson kommt der Moonwalk ebenso zu Ehren, wie die legendären Kiekser des King of Pop und das gruselige Lachen am Ende.

Sie bezeichnen sich als die beste Vocal-Bigband der Welt und das ist keine Kunst: „Touché“ aus Skandinavien ist die einzige. Schlagzeug, Bass, Trompeten und Posaunen intonieren die elf Sänger mit ihren Stimmen und das nicht nur verblüffend virtuos, sondern gleichzeitig präzise und völlig entspannt. Die Band jazzt durch Klassiker wie Count Basies „Whirly-Bird“ oder Nat King Coles „Orange Colored Sky“ oder swingt ihre eigene Variante zu „The Fool on the Hill“ von den Beatles. Immer wieder treten andere Solisten aus ihrem Kreis in die Mitte. Sanfte Melancholie mischt Anton Forsberg mit gewagten Harmonien in Frank Sinatras „A Day in the Life of a Fool“. Traumverloren entrückt gibt Linda Bergström „Waiting for Dawn“ und mit nonchalanter Sinnlichkeit erzählt Ellen Andersson von ihren „Shiny Stockings“. Moderator Peter Martin Jacob hat sich zu Beginn auf ein „enthusiastisches A-Cappella-Publikum“ gefreut. Der begeisterte Applaus nach allen drei Auftritten gibt ihm recht.

Die Vocal Jazz Band Touché aus Skandinavien fasziniert ihr Publikum seit über 20 Jahren mit stimmlichem BigBand Sound. | Bild: Corinna Raupach

