Meckenbeuren vor 7 Stunden

Bei Rot über die Gleise: Jugendlicher stirbt bei Zug-Unfall

Ein 17-Jähriger ist am Samstagabend in Meckenbeuren-Kehlen von einem Zug erfasst worden und war sofort tot. Laut Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hat der 17-Jährige den Bahnübergang in Kehlen trotz Rot zeigender Ampel und trotz geschlossener Schranken überquert.