von Mona Lippisch und Georg Wex

Drei Räumungsverkäufe gibt es derzeit in der Friedrichshafener Innenstadt wegen Schließung der Geschäfte. Beim Sportgeschäft Baur-Schlegel in Goldschmiedstraße sowie bei der Schuhbox am Buchhornplatz laufen sie bis Ende August. Das Schuhhaus Trapp will schließen, wenn die noch vorhandene Ware weitestgehend verkauft ist. "Wahrscheinlich ist noch bis Mitte September geöffnet", sagt Geschäftsführer Sebastian Trapp. Derzeit noch nicht neu vermietet sind nach Auskunft von Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, die ehemaligen Räume der Santander-Bank in der Karlstraße und des Männermodegeschäfts Xmen in der Wilhelmstraße. "Es ist normal, dass es ein viertel Jahr dauert, bis eine Nachfolgeregelung gefunden wird", sagt Goldschmidt.

Sebastian Trapp will alles aus dem Schuhhaus verkaufen, auch diese alte Kasse, an der er schon als Kind spielte. | Bild: Wex, Georg

Nicht neu vermietet wird das Schuhhaus Trapp. "Knapp 60 Jahre war ich hier als Chef", erzählt Sebastian Trapp. Jetzt wolle er langsam Schluss machen. "Aber Trapp bleibt in der Stadt mit dem Sanitätshaus und dem Sportgeschäft ja weiter bestehen", sagt Sebstian Trapp. Es sei schwierig, so der 76-Jährige, in der heutigen Zeit ein Fachgeschäft zu führen. Die Gründe für die Schließung seien vielfältig. So sei es beispielsweise ein Problem, heute noch Fachverkäuferinnen zu finden.

Familie Trapp weiter aktiv

Zudem habe die Familie inzwischen wirtschaftlich andere Schwerpunkte. Seine Tochter beitreibe das Sporthaus und sein Sohn das Sanitätshaus mit einigen Filialen. Er werde im Schuhhaus jetzt alles verkaufen, von Kleiderbügeln über Ständer, Regale bis hin zur uralten Kasse aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende. Rund 2000 bis 2500 Schuhe gibt es im Erdgeschoss natürlich auch noch. Der Ausverkauf laufe gut. An Stelle des Schuhhauses soll an der Friedrichstraße ein neues Gebäude entstehen. Derzeit gebe es bereits Gespräche mit der Stadtverwaltung. Investieren werde die Familie Trapp und weitere Beteiligte, verrät er. In einer Innenstadt zu bauen erfordere hohen Kapitaleinsatz, denn es seien unter anderem auch die Nachbarn zu berücksichtigen, ganz anders wie beim Neubau der Zentrale des Sanitätshauses am Flughafen.

Walter Ammann peilt Ruhestand an

"Ich möchte das machen, was mir Spaß macht." Aus diesem Grund hat sich Walter Ammann entschlossen, sein Sportgeschäft Baur-Schlegel in der Karlstraße zu schließen. Bis Ende August läuft der Ausverkauf, dann tritt Ammann in seinen Ruhestand. "Ich freue mich sehr. Es ist schon okay, dass ich das Geschäft schließe. Auch, wenn mir vermutlich etwas fehlen wird", sagt Ammann.

Der Räumungsverkauf bei der Schuhbox läuft bis Ende August. Wer hier einzieht, ist noch unklar. | Bild: Georg Wex

Mit dem Räumungsverkauf ist er zufrieden: "Es läuft super. Ich meine, jetzt kommt der Winter. Da gibt es viele, die sich schon mal mit Winterkleidung, einer Jacke etwa, eindecken wollen." Was mit der Ware passiert, die bis Ende August nicht wegkommt, weiß Ammann noch nicht. "Es wird schon noch irgendwie verkauft. Das muss ich dann schauen", sagt er. Das Gebäude gehört Ammann. Was für ein Geschäft dort künftig angesiedelt sein könnte, weiß er noch nicht. "Ich habe das an ein paar Makler gegeben", sagt er. Er werde dann sehen, ob ein geeigneter Mieter dabei ist.

Das Geschäft Xmen steht wegen Geschäftsaufgabe inzwischen leer. Bild: Georg Wex | Bild: Wex, Georg

Freie Räume bei Schuhbox, Xmen und Santander-Bank

Die Schuhbox geht Ende August aus dem angemieteten Ladengeschäft am Buchhornplatz heraus. Die Schuhbox gehört zur Schuhhaus Göhl GmbH & Co. KG in Ravensburg. Ein Umzug in andere Geschäftsräume in Friedrichshafen ist nicht geplant. Die Eigentümer der Immobilie seien auf der Suche nach einem Nachmieter, sagt Goldschmidt, und möglicherweise schon fündig geworden. Die ehemaligen Räume der Santander-Bank hätten eine gute Lage. Allerdings sei es heutzutage schwierig, ein Geschäft über zwei Stockwerke zu vermieten. "Das ist nicht so bliebt", erklärt Goldschmidt. Bei den ehemaligen Räumen von Xmen sei vielleicht ein Problem, dass dies ein sehr kleiner Laden sei, 35 bis 40 Quadratmeter, der von der Größe nicht für jedes Geschäft in Frage kommen.

Alte Häfler Geschäfte Sportgeschäft Baur-Schlegel: Andreas Schlegel eröffnete 1864 ein Geschäft mit Drechslerwaren und als Schirmfabrikant einen Laden in der Karlstraße. Später zog das Geschäft in die Seestraße. 1922 übernahmen seine Tochter Maria und ihr Mann Ernst Baur das Geschäft. Ihr Sohn, ebenfalls mit Namen Ernst Baur, übernahm 1934 die Leitung und begann 1936 anlässlich der Olympischen Spiele mit dem Verkauf von Sportartikeln. Walter Ammann ist seit 1966 Inhaber des Geschäfts.

