Die Luftschiffbau Zeppelin GmbH (LZ) rechnet in den nächsten Tagen mit einem positiven Bauvorbescheid aus dem Rathaus für ihr Hotel-Projekt auf dem Gelände des ehemaligen Diakonissenheims in Fischbach. Oberbürgermeister Andreas Brand hatte beim Neujahrsempfang der Fischbacher Runde vor zehn Tagen dieses Papier noch für Januar in Aussicht gestellt. Eilig hat es der Eigentümer nicht: Bis Herbst 2020 soll das "Zeppelin Haus am Bodensee" in seiner jetzigen Form weitergeführt werden, erklärt LZ-Geschäftsführer Jörg Bischof auf Anfrage. Seit 2017 wird das frühere Gäste- und Tagungshaus als Hotel Garni betrieben.

Damit verschieben sich die 2016 öffentlich gewordenen Neubaupläne für ein Hotel mit rund 80 Zimmern auf dem Areal erneut. Diese Pläne stießen vor allem bei Natur- und Landschaftsschützern und dem BUND auf Kritik. Der rund vier Hektar große Park liegt mitten im Landschaftsschutzgebiet. Die Villa Gminder im Zentrum der Anlage direkt am Fischbacher Seeufer wurde vor 100 Jahren gebaut und steht unter Denkmalschutz.

Ab den 1950er-Jahren kamen weitere Gebäude dazu, die Neubauten weichen sollen. Bisher seien zahlreiche Abstimmungsgespräche geführt worden, um in Erfahrung zu bringen, was in Anbetracht von Denkmalschutz, Landschaftsschutz, Natur- und Artenschutz baurechtlich denkbar sei. "Es gibt noch keine genehmigten Baupläne", so Jörg Bischof. Alle Überlegungen zur Umgestaltung der Anlage müssten noch durch die Gremien.

Zwei Jahre für Um- und Neubau vorgesehen

Falls es Baurecht für die Pläne zur Umgestaltung gebe, rechnet Bischof ab Herbst 2020 mit rund zwei Jahren für die Bauarbeiten. Die Villa Gminder soll "durch Sanierung und weitest gehende Freistellung mehr Geltung und Würdigung" erfahren. Nach wie vor sei geplant, die An- und Nebenbauten abzureißen und durch neue Gebäude zu ersetzen. Das war ursprünglich bereits für 2017 geplant.

Die Luftschiffbau Zeppelin GmbH kaufte im Sommer 2014 das ehemalige Erholungs- und Tagungshaus der Evangelischen Diakonissenanstalt Stuttgart mit dem Auftrag, den Park öffentlich zugänglich zu halten.