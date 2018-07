Mehrere Ampelanlagen in der Stadt sollen in absehbarer Zeit mit "Road Side Units" für den Betrieb einer Teststrecke für automatisiertes Fahren aufgerüstet werden. Diese Vorrichtungen ermöglichen künftig den Datenaustausch mit Erprobungsfahrzeugen. In dem Zusammenhang brachte die Gemeinderatsfraktion der Grünen im Mai den Vorschlag ein, die betroffenen Ampelanlagen auch blinden- und sehbehindertengerecht umgestalten zu lassen. Spätestens zur Sitzungsrunde im Juli sollte dieser Antrag dem damaligen Beschluss nach den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden. Auf die heutige Tagesordnung des Technischen Ausschusses hat er es allerdings nicht geschafft. "Aus Kapazitätsgründen", wie Monika Blank, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mitteilt.

„Wir sehen in der geplanten Umrüstung mit den sogenannten Road Side Units eine wesentliche Veränderung der Lichtsignalanlage“, erklärt Grünen-Gemeinderätin Stephanie Glatthaar, was auch dem Antrag zu entnehmen ist. „Bei wesentlichen Veränderungen von technischen Anlagen im öffentlichen Verkehrsraum bedarf es nach nationalen und europäischen Richtlinien und Rechtsvorschriften einer behindertengerechten Umrüstung.“ Mehr barrierefreie Ampeln würden die Wege durch die Stadt für Betroffene kürzer und sicherer machen, argumentieren die Grünen. „Unterbleibt diese Umrüstung, sehen wir ein hohes Unfallrisiko für blinde und sehbehinderte Fußgänger und ein hohes haftungsrechtliches Risiko für die Stadt“, so Glatthaar.

Seitens der Stadtverwaltung wird betont, dass in Friedrichshafen "bereits heute Ampeln behindertengerecht umgebaut werden". Dabei würden die Bedürfnisse von Menschen mit Geh- sowie mit Sehbehinderungen berücksichtigt. "Denn leise E-Fahrzeuge und automatisiert fahrende Fahrzeuge, die auf der Teststrecke fahren, fahren schon jetzt im normalen Straßenverkehr und müssen für diesen auch zugelassen sein", so Monika Blank. "Insofern sehen wir den Bedarf an behindertengerechten Ampeln nicht nur an der Teststrecke, sondern insgesamt – in Friedrichshafen wie in allen anderen Städten auch."

Gut möglich, dass die Aufrüstung in Sachen Teststrecke bereits in Auftrag gegeben wurde, bis über die in Sachen Barrierefreiheit entschieden wird. Über den Antrag wird der Technische Ausschuss Blank zufolge in seiner nächsten Sitzung beraten. Diese ist für den 18. September vorgesehen.

