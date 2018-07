Das dritte Album "Runde Drei" wurde vor sechs Jahren veröffentlicht. Jetzt kommt mit "Frei geformt" die vierte Platte. Was hat sich in dieser langen Zeit verändert?

Wir haben zunächst viele Konzerte gegeben, konzentrierten uns dann aber auf das Album. Wir machen das ja nebenher und wollen uns damit keinen Stress machen und haben uns damit Zeit gelassen. Verändert hat sich nicht viel. Wir sind immer noch im gleichen Proberaum. Die Lieder sind vielleicht etwas schneller geworden und die Musik hat sich weiterentwickelt. Es bleibt aber dabei: Wir wollen Songs für die Live-Bühne, die Spaß machen. Da sind wir auch gar nicht so komplex. Die Leute sollen mitsingen können.

Dafür, dass es nicht zu komplex werden soll, ist der erste Song auf dem Album aber sehr medienkritisch.

Stimmt. Bei "Frei geformt" geht es vor allem gegen das Hartz-4-Fernsehen. Ich hab nachmittags durch die Programme geschaltet und hab mich richtig aufgeregt: Das ist doch nicht das richtige Leben, was da gezeigt wird. Die verarschen uns doch nur. Dann habe ich mich mal im Freundeskreis umgehört und festgestellt, dass ich mit meiner Meinung nicht allein da stehe. So entstand der Song, der natürlich auch etwas provozieren soll.

Sind kritische Lieder nun eher auf der Tagesordnung?

Nein, wir haben eine gute Mischung gefunden. "Frei geformt" und "Draufgänger" sind zwar kritische Lieder, aber wir haben auch lustige Lieder über Sex und Alkohol, die das Ganze wieder etwas auflockern. Das ist ein Muss, dafür kennt man uns. Wir sind auch überhaupt nicht auf Krawall gebürstet, sondern wollen einfach nur zum Nachdenken anregen.

Das dunkelste Lied "Der Bub fand's geil" geht genau in diese Richtung.

Ja, das ist schon fast etwas depressiv. Wir haben als Musiker die verschiedensten Menschen kennengelernt und davon sind auch ein paar abgestürzt. Das waren normale Jungs, die in den Drogen versunken sind. Ich finde das egoistisch. Der Junkie findet es geil und denkt dabei nicht daran, was er seinen Mitmenschen und Eltern damit antut.

Wie passt so ein Lied auf das Album?

Wir wollen mit dem Album einen Querschnitt darstellen. Das Leben ist nun mal nicht immer lustig mit Partys und Alkohol. Egal, ob Schicksalsschläge oder gemachte Fehler: es geht immer auf und ab. Bei "Seite an Seite" geht's genau darum. Schlechte Zeiten hat jeder von uns und dann sind Freunde wichtig, die einen wieder aufbauen.

Bei dem Song "Pamplona" geht es um die Stierhatz in Spanien. Wie kam es zu dem Lied?

Ich bin zwei Mal mitgelaufen. Vor fünf Jahren war ich mit meinem Cousin das erste Mal dabei, wir haben die Flüge spontan gebucht und sind dann runter nach Spanien geflogen. Bei dem ersten Lauf bin ich dann auch niedergetrampelt worden, allerdings nicht von den Bullen, sondern von Menschen. Ich wurde dann wieder aufgehoben und bin weiter. Danach war ich so gepuscht mit Emotionen und Adrenalin, dass ich das irgendwie verarbeiten musste.

"Friedhofshafen" hat es auch auf die Platte geschafft. Auf YouTube hat der Song mittlerweile fast 15 000 Klicks. Haben Sie beim Hochladen mit dem Erfolg gerechnet?

Überhaupt nicht. Das war nur eine Schnapsidee. Das Lied war weder gut abgemischt, noch war das Video professionell. Dass der Song dann so einschlägt, hat uns total überrascht. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir das natürlich professionell aufgenommen. Wir hatten uns auch überlegt, ob wir ein zweites Video drehen mit einem Kinderchor. Bisher kam es aber noch nicht dazu. Irgendwann ist es dann ja auch ausgelutscht. Auf das Album musste Friedhofshafen natürlich trotzdem. Diesmal mit Studioqualität.

Die vergangenen sechs Monate sind Sie durch Südamerika gereist. Haben Sie musikalisch etwas mitgenommen?

Ich habe vor allem eine andere Sichtweise kennengelernt. Die Menschen dort sind unbeschwerter und mit weniger viel glücklicher. Hier in Europa können die Meisten das gar nicht mehr schätzen, was sie haben. Lustig war, dass der neue Song "Vergiss niemals, was du hast" genau dieses Thema behandelt, obwohl er vor meiner Reise entstanden ist. Jetzt könnte ich aber noch ein paar Strophen dran hängen. Begeistert bin ich außerdem von Salsa. Die Melodien sind grundsätzlich immer fröhlich. Die Texte können dabei aber dennoch total ernst und traurig sein. So etwas kenne ich von deutschen Bands nicht. Es gibt zwar noch nichts konkretes, wir wollen mit der Idee aber experimentieren.

Die Band Seit 2007 besteht die Häfler Band „110 Prozent“ aus Kai (Gesang und Gitarre), Phil (Bass), und Nice (Schlagzeug). Das mittlerweile vierte Album heißt "Frei geformt" und ist am 29. Juni erschienen. Es kann über die Facebook-Seite der Band oder per E-Mail (Info@110-Prozent.eu) bestellt werden. Auftritte mit den neuen Liedern sind noch in Planung. (kip)

