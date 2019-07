Friedrichshafen vor 1 Stunde

Badeverbot: Lief drei Tage lang Abwasser des Klinikums in den Bodensee? 60 Krankheitsfälle bisher gemeldet

Das Häfler Krankenhaus leitet sein Brauchwasser normalerweise direkt ins Klärwerk, wo Keime und Fäkalien herausgefiltert werden. Doch weil ein Rückhaltebecken volllief, könnte das Abwasser in den Buchenbach gelangt sein. Seit Mittwochabend ist das Baden im Manzeller Freizeitgelände verboten, auch am Strand des Frei- und Seebades darf niemand mehr im See schwimmen.