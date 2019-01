Friedrichshafen vor 29 Minuten

Baby plötzlich eingeschlossen: Während eine Mutter auf dem Weg zur Beifahrerseite ist, verriegelt sich ihr Auto selbst

Mitarbeiter einer Autowerkstatt haben am Dienstagmorgen in Friedrichshafen ein drei Monate altes Baby aus einer misslichen Lage befreit. Das Auto, in dem der Säugling schlief, hatte sich selbst verriegelt.