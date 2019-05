von SK

Ab sofort können sich alle Interessierten auf insgesamt 121 Ausbildungs- und DH-Studienplätze am Standort Friedrichshafen bewerben. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Unter ausbildungsfinder.zf.com finden Bewerber mit Hilfe eines Online-Fragebogens Berufsbilder, die zu ihren Interessen passen. Dabei setzt das Unternehmen auf die Digitalisierung der Ausbildung, was sich auch im Ausbildungsalltag bemerkbar mache. So sei der Umgang mit dem 3D-Druck in den Berufsgruppen Zerspanungsmechaniker, Mechatroniker und Industriemechanikern bei ZF schon länger Bestandteil der Ausbildung, heißt es in der Mitteilung. Neu hinzu kämen die Zusammenarbeit mit Robotern und ein Trainingstool, das Augmented Reality einsetze, sowie die digitalisierte Instandhaltung.

Auf dem Stundenplan von Studierenden der Dualen Hochschule (DH) und zum Teil auch der kaufmännischen Auszubildenden steht ein Workshop zum „Design Thinking“, einer Kreativtechnik, die insbesondere in agilen Arbeitsumgebungen immer mehr Einzug hält. Zudem werden über Learning Apps, Simple Shows oder Learning Nuggets Lerninhalte multimedial, spielerisch und zeitgemäß aufbereitet, teilt das Unternehmen mit.

Bewerbungen für den nächsten Ausbildungsjahrgang sind online unter zf.com/karriere möglich. Die Bewerbungsfrist für DH-Studenten, kaufmännische Berufe und Fachinformatiker endet am 31. August 2019, Stichtag für die technischen Ausbildungsgänge sowie den Logistikbereich ist der 30. September 2019. Ebenfalls vormerken sollten sich alle Interessierten Freitag, 5. Juli 2019. Dann findet die diesjährige ZF Info-Night statt.