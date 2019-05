Friedrichshafen vor 4 Stunden

Autofahrerin verwechselt Brems- mit Gaspedal: Irrfahrt endet an Gartenmauer

Schäden an mehreren Gartenzäunen und Blumenbeeten, einem Verkehrszeichen und einer Gartenmauer sowie ein wirtschaftlicher Totalschaden am Auto einer 80-Jährigen sind die Folgen eines Unfalls in der Tannenburgstraße.