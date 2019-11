Friedrichshafen vor 6 Minuten

Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn: Riedleparkstraße muss nach Kollision gesperrt werden

In der Riedleparkstraße in Friedrichshafen sind am Dienstagnachmittag nach 16 Uhr zwei Autos zusammengeprallt. Während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde die Straße im Bereich des Karl-Maybach-Gymnasiums voll gesperrt.