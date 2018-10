von Julian Singler

Ein Unfall der ungewöhnlichen Art hat sich am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr im Bereich des Graf-Zeppelin-Hauses (GZH) ereignet. Ein geparktes Auto machte sich nach Polizeiangaben selbstständig und rollte rückwärts den Hang hinunter. Stehen blieb das Auto erst, als es bereits zur Hälfte im Bodensee versunken war.

Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro

Die Behörden vermuten eine nicht ausreichend angezogene Handbremse als Ursache. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, berichtet die Polizei weiter. Am Auto entstand allerdings Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr barg ein Abschleppunternehmen den Wagen am Abend aus dem See.

Bevor die Einsatzkräfte ihre Arbeit aufnehmen konnten, wurde der Unfallort ausreichend ausgeleuchtet. | Bild: Feuerwehr Friedrichshafen

"Wegen der Dunkelheit wurde das Gebiet zunächst von den Einsatzkräften ausgeleuchtet", schildert Stadtbrandmeister Louis Laurösch den Einsatz. "Danach untersuchten sie das Auto auf austretende Flüssigkeiten, die den See verschmutzen könnten." Ölsperren waren Laurösch zufolge aber nicht erforderlich.

Bad Säckingen Rückblick ins Jahr 2015: Schweizer Taucher findet versunkenes Polizeiauto im Rhein Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem das Fahrzeug so gesichert war, dass es nicht mehr wegrollen konnte, folgte laut Laurösch der aufwendigste Teil des Einsatzes. Zwei Feuerwehrleute befestigten unter Wasser die Abschleppöse für den Transport. Der Einsatz sei reibungslos verlaufen und dauerte rund eine Stunde. Wäre das Auto nicht so neuwertig gewesen, hätte es schlimmer ausgesehen, so der Stadtbrandmeister.

Der Schlepper zieht den Wagen aus dem Wasser. | Bild: Feuerwehr Friedrichshafen

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein