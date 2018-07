Im Königin Paulinenstift bildet Manuela Kähler seit sechs Jahren Hauswirtschafter aus. "Wir brauchen sie und die Nachfrage steigt", sagt sie und fügt hinzu: "Deshalb nehmen wir immer zwei neue Azubis pro Jahr." An fünf Tagen im Monat besuchen die Hauswirtschaft-Azubis die Berufsschule in Friedrichshafen. Aber zum neuen Schuljahr wird die Berufsschulklasse dort geschlossen. Neue Azubis müssen dann nach Biberach fahren. Manuela Kähler ist besorgt: "Ich rechne damit, dass es Versorgungsprobleme geben wird und dass diese Berufsgruppe im Bodenseekreis austrocknen wird."

Bedeutung des Berufs betont

Ende Juni wurde Kähler über die Schließung der Klasse informiert, am 3. Juli hat sie einen Brief an Landes-Sozialminister Manfred Lucha geschrieben. Lucha habe bei einer Rede am 27. Juni bei der Hauswirtschaftsfachtagung der LAG (Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft) die Wichtigkeit dieses Berufes betont und 2017 bei der Oberschwabenschau gesagt, dass trotz Kleinstklassen keine Berufsschulklassen geschlossen werden, sagt Kähler. Das habe ihr imponiert. Jetzt sehe die Realität leider anders aus.

Brief geht weiter an Regierungspräsidium

Vom Sozialministerium ging das Schreiben weiter ans Kultusministerium, von dort wurde das Regierungspräsidium in Tübingen um Stellungnahme gebeten. "Das Sozialministerium wird dann vom Kultusministerium über den Sachverhalt informiert. Sie werden nachfolgend vom Sozialministerium eine Antwort auf Ihr Schreiben erhalten", erfuhr Kähler in einem an sie gerichteten Schreiben des für die beruflichen Schulen zuständigen Abteilungsdirektors im Regierungspräsidium Tübingen. "Man merkt, dass sie nervös werden", sagt Kähler. "Sie hätten wohl gerne einfach ganz in Ruhe die Klasse zugemacht."

Mindestschülerzahl deutlich unterschritten

Das Regierungspräsidium Tübingen teilt auf Anfrage hingegen mit: „Angesichts der gesetzlichen Vorgaben und der wiederholt extrem kleinen Schülerzahlen an der Berufsschule in Friedrichshafen sehen wir derzeit keinen Spielraum für eine andere Entscheidung." Die Mindestschülerzahl von 16 sei mit vier (2015/16), fünf (2016/17) und drei Schülern (2017/18) in den vergangenen drei Jahren sehr deutlich unterschritten worden (siehe Erklärstück).

Wann sind Ausnahmeregelungen möglich?

In besonderen Fällen könne ein Bildungsgang an einer Berufsschule zwar ausnahmsweise auch dann erhalten werden, wenn die Schülerzahlen kleiner als 16 sind. "Ein solcher besonderer Fall liegt im Fall der Hauswirtschafts-Fachklasse in Friedrichshafen jedoch nicht vor." Sofern die Schülerzahlen wie in Friedrichshafen nur noch einstellig sind, gelte für eine solche Ausnahme ein besonders strenger Maßstab. Neben der Klasse in Friedrichshafen werde auch die Hauswirtschaftsklasse in Leutkirch aufgehoben.

Manuela Kähler: "Wir brauchen sie"

Manuela Kähler bildet in Friedrichshafen derzeit zwei Azubis im ersten Lehrjahr und zwei weitere im zweiten Lehrjahr aus. Unter diesen Azubis waren und sind alleinerziehende Mütter. Sie berichten, dass die Möglichkeit, die Ausbildung in Teilzeit zu machen, ihnen die berufliche Qualifikation überhaupt erst möglich gemacht habe. Jetzt verdienen sie gut genug, um nicht mehr von staatlicher Unterstützung abhängig zu sein. "Alle Azubis, die im Paulinenstift ihre Ausbildung absolviert haben, hat die Einrichtung übernommen", erklärt Kähler. "Wir brauchen sie und bilden sie zu Alltagsbegleitern weiter. Besonders für die neuen Wohnformen mit Wohngruppen sind sie sehr wichtig."

Landrat: "Muss Entscheidung des Regierungspräsidiums akzeptieren"

Landrat Lothar Wölfle, dem Kähler ebenfalls geschrieben hat, antwortete ihr, er bemühe sich seit Jahren, Ausbildungsberufe an den beruflichen Schulen im Bodenseekreis auch dann noch anzubieten, wenn die Zahl der Anmeldungen deutlich unter 16 liege. "Im Fall der Hauswirtschaft hatten wir in den letzten fünf Jahren elf, sieben, vier, fünf und drei Anmeldungen", schreibt Wölfle: "Letztlich muss ich die Entscheidung des Landes – konkret des Regierungspräsidiums Tübingen – akzeptieren." Es gebe zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres im Bodenseekreis sieben unterschriebene Ausbildungsverträge plus drei Anfragen, berichtet Kähler, "ich dachte, wir hätten die Talsohle durchschritten."

Erste Folgen werden sichtbar

Im Paulinenstift zeigen sich ihren Angaben zufolge bereits die ersten Folgen der Klassenschließung: "Wir hatten drei Bewerberinnen. Eine hat schon abgesagt, weil der Schulbesuch in Biberach für sie nicht machbar ist. Eine andere hat sich für einen Ausbildungsbetrieb entschieden, der näher an ihrem Wohnort ist." Und dann sei da noch eine Asylbewerberin aus Syrien, Mutter von vier Kindern, die bereits in einem Praktikum im Haus bewiesen habe, dass sie gut für diese Ausbildung geeignet sei. Sie wohne in einem Teilort von Meersburg, von wo es unmöglich sei, mit öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig zum Schulbeginn nach Biberach zu gelangen.

RP hält Anreise aus dem Bodenseekreis für "gut möglich"

Das Regierungspräsidium meint hingegen, dass das Berufsschulzentrum Biberach unmittelbar an der Bahnlinie liegt und der Unterricht für die Hauswirtschafts-Schülergruppe frühestens zur zweiten Unterrichtsstunde beginnt, "so dass die Anreise auch aus dem Bodenseekreis gut möglich sein dürfte". Zudem solle geprüft werden, ob in den Folgejahren gegebenenfalls auf die sogenannte Blockbeschulung umgestellt werden soll.

Auch andere Ausbildungsberufe betroffen

"Wir hoffen, dass die künftigen Auszubildenden für den Beruf Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin den Berufsschulstandort Biberach annehmen", heißt es dazu vom Regierungspräsidium Tübingen auf eine SÜDKURIER-Anfrage. Bereits jetzt gebe es eine große Zahl von Ausbildungsberufen, "bei denen die Beschulung an zentralen Schulstandorten erfolgt. Die Erfahrungen damit zeigen, dass die weiteren Anfahrtswege nicht zwingend zu einem Rückgang der Schülerzahlen führen".

Azubis halten Anfahrt für nicht machbar

Ein Schultag in Biberach würde für sie allerdings einen 14-Stunden-Tag bedeuten, hat Azubi Luisa Rein ausgerechnet. Sie wohnt in Oberteuringen und sagt: "Ich müsste um fünf Uhr morgens los, um erst einmal mit dem Bus zum Bahnhof zu fahren. Wieder zu Hause wäre ich etwa um 21 Uhr." Unter diesen Umständen hätte sie die Ausbildung sicher nicht begonnen, sagt sie und die anderen Azubis sehen das genauso. Einige Azubis in ihrer Klasse seien über 30 Jahre alt und hätten Kinder, andere seien zu Beginn der Ausbildung 16 oder 17 Jahre jung und besäßen weder Führerschein noch Auto. Wer wie Luisa Rein bereits in Ausbildung ist, darf immerhin noch in Friedrichshafen den Abschluss machen.

Hintergrund der Klassenschließung Im April 2015 ist die Verordnung des Kultusministeriums zur regionalen Schulentwicklung an beruflichen Schulen (RSEbSVO) in Kraft getreten. Darin wird für Eingangsklassen in Berufsschulen eine Mindestschülerzahl von 16 vorgegeben, bei mindestens zwei Drittel Schülern mit Migrationshintergrund gilt die Zahl zwölf.

ist die Verordnung des Kultusministeriums zur regionalen Schulentwicklung an beruflichen Schulen (RSEbSVO) in Kraft getreten. Darin wird für Eingangsklassen in Berufsschulen eine Mindestschülerzahl von 16 vorgegeben, bei mindestens zwei Drittel Schülern mit Migrationshintergrund gilt die Zahl zwölf. Zum Vorgehen bei Unterschreiten dieser Zahlen heißt es in Paragraf drei der Verordnung: "Unterschreitet ein Bildungsgang in der Eingangsklasse die Mindestschülerzahl, weist die obere Schulaufsichtsbehörde den Schulträger hierauf hin und fordert ihn auf, eine regionale Schulentwicklung durchzuführen". Zum Verfahren bei Unterschreiten der Zahlen heißt es in der Verordnung, "dass ein Bildungsgang erst aufgehoben wird, wenn in drei aufeinander folgenden Schuljahren die Mindestschülerzahl nicht erreicht wird". Ausnahmsweise erfolge die Aufhebung nicht, wenn "ein entsprechender Bildungsabschluss nicht in zumutbarer Erreichbarkeit von einer anderen öffentlichen Schule angeboten wird".

dieser Zahlen heißt es in Paragraf drei der Verordnung: "Unterschreitet ein Bildungsgang in der Eingangsklasse die Mindestschülerzahl, weist die obere Schulaufsichtsbehörde den Schulträger hierauf hin und fordert ihn auf, eine regionale Schulentwicklung durchzuführen". Zum Verfahren bei Unterschreiten der Zahlen heißt es in der Verordnung, "dass ein Bildungsgang erst aufgehoben wird, wenn in drei aufeinander folgenden Schuljahren die Mindestschülerzahl nicht erreicht wird". Ausnahmsweise erfolge die Aufhebung nicht, wenn "ein entsprechender Bildungsabschluss nicht in zumutbarer Erreichbarkeit von einer anderen öffentlichen Schule angeboten wird". In einer Mitteilung vom 5. September 2016 des Regierungspräsidiums Tübingen ist zur Kleinstklassen-Problematik zu lesen: "Ziel des Regierungspräsidiums ist, in möglichst vielen Fällen mit allen Beteiligten Ergebnisse im Konsens zu finden. Hierfür ist es nötig, dass sich unter den Beteiligten ein Bewusstsein für ein ausgeglichenes Geben und Nehmen entwickelt. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass sich für keinen Bildungsgang das Netz aus Standorten zu sehr ausdünnt. Sollten sich innerhalb von zwei bzw. drei Jahren ... keine Lösungen ergeben, ist das Regierungspräsidium aufgefordert, eigenständig zu entscheiden. Eine Kleinklasse kann nur dann weiter bestehen bleiben, wenn der nächstgelegene Standort in einer "unzumutbaren Entfernung" liegt".

