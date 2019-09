Friedrichshafen/Tettnang vor 22 Stunden

„Aufwachen. Sie müssen jetzt mitkommen“, sagten die Polizisten. Die Geschichte einer gescheiterten Abschiebung

Familie Ahmadi aus dem Iran hat sich einem Abschiebe-Versuch widersetzt. In Deutschland ist die Familie, die derzeit in der Gemeinschaftsunterkunft in Tettnang lebt, geduldet. Hier ist eine seltene Therapie für ihre fünfjährige Tochter möglich, die eine schwere Nervenschädigung hat.