Es ist mehr als 21 Jahre her: Am 20. August 1997 wurde der damals 22-Jährige am Landgericht Ravensburg wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zuletzt saß er in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Heilbronn. Bei einem Haftausflug nach Friedrichshafen am 14. Dezember vergangenen Jahres entwischte er seinen Bewachern, zwei JVA-Beamten, und beging neue Straftaten. Laut Anklage geht es um schweren Raub, räuberischen Angriff auf eine Autofahrerin und versuchte Erpressung. Der Prozess beginnt am kommenden Mittwoch, vermutlich wie vor 21 Jahren im Saal 1 des Ravensburger Landgerichts.

Ausgangspunkt der Flucht: ein Café in der Innenstadt

Donnerstag, 14. Dezember vergangenen Jahres: Damit er sich mit seiner Mutter treffen und aussprechen kann, reisen zwei Beamte mit dem Häftling aus dem Gefängnis Heilbronn nach Friedrichshafen. Das Wiedersehen findet in einem Café in der Häfler Innenstadt statt. Was dann geschieht, liest sich in Medienberichten so: "Als er die Toilette des Cafés besuchte, soll er mit 'hoher Geschwindigkeit' davongesprintet sein.“. Die begleitenden Beamten blieben düpiert zurück. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Öffentlichkeitsfahndung erst am Tag darauf

Erst am folgenden Freitagabend gaben die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz eine Öffentlichkeitsfahndung mit einer Personenbeschreibung heraus. Laut Medienberichten soll ein Sprecher des Stuttgarter Justizministeriums erklärt haben, der Mann gelte als nicht gefährlich. Zudem habe eine Woche nach der Flucht in Friedrichshafen eine gerichtliche Entscheidung zu der Frage angestanden, ob der Häftling nach mehr als 20 Jahren im Knast auf Bewährung freigelassen werden könne. In Internet-Foren gab es Kritik und Spott. Von „Kaffeefahrt durchs halbe Land“ war die Rede und die Frage, warum die Familie den Häftling nicht in Heilbronn besuchen konnte.

Festnahme nach viertägiger Flucht

Drei Tage nach der Flucht, am Sonntagmorgen, soll der JVA-Gefangene dann im Keller eines Wohnhauses beim Klinikum Friedrichshafen eine Bewohnerin überfallen und brutal malträtiert haben. Von Strangulierung mit einem Seil, Schlägen des Kopfes gegen einen Holzverschlag und eine Betonwand, Bedrohung mit einem Küchenmesser und dem Versuch, eine Kreditkarte mit Geheimzahl zu erzwingen, ist in einer Pressemeldung des Landgerichts die Rede. Die Frau konnte sich in ihre Wohnung retten. Auf der folgenden Flucht soll der Mann versucht haben, eine Autofahrerin anzuhalten und aus ihrem Fahrzeug zu zerren. Wenig später konnte ihn die Polizei überwältigen und festnehmen.

Angeklagter verbüßt lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes

Noch sehr viel gruseliger ist der Blick in die kriminelle Vergangenheit des Angeklagten. Am 20. August 1997 wurde der Mann unter starken Sicherheitsvorkehrungen am Ravensburger Landgericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das schriftliche Urteil umfasste 54 Seiten. Geschrieben wurde es von Stefan Maier, der heute die 1. Große Strafkammer leitet. Der Vorsitzende Richter damals, Hermann Winkler, sprach in der Urteilsbegründung von „unbedingtem Vernichtungswillen und unendlichem Hass“, mit dem ein 40-jähriger Mitbewohner eines Hauses in der Ravensburger Südstadt „auf grauenvolle Art und Weise“ getötet wurde. Nach der dreitägigen Verhandlung wurde ein damals 32-jähriger Mittäter und früherer Kickboxer wegen Totschlags in besonders schwerem Fall ebenfalls zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

In seinem Schlusswort soll der junge Haupttäter im August 1997 gesagt haben, wenn er bei lebenslanger Haft wählen könnte, würde er sich für die Todesstrafe entscheiden.

Fünf Prozesstage geplant Das Strafverfahren findet vor der 7. Großen Strafkammer am Landgericht Ravensburg statt. Anwaltlich vertreten wird der Angeklagte von der Karlsruher Strafverteidigerin Angela Maeß. Vorsitzender Richter ist Franz Bernhard. Zur Kammer zählen außerdem zwei Berufsrichter und zwei Schöffen. Die Interessen der geschädigten Frauen vertreten zwei Nebenkläger. Außerdem sind drei Zeugen und ein Sachverständiger geladen. Prozessbeginn ist am Mittwoch um 9 Uhr, Fortsetzungstermine sind für 25. Oktober, 7., 8. und 9. November angesetzt. (wr)

