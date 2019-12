von Marcel Jud, Mona Lippisch und Jana Messmer

Roswitha Stepputt, 70, Rentnerin, Friedrichshafen

Bild: Jana Messmer

„Frieden ist ganz wichtig. Und das Zwischenmenschliche. Ich wünsche mir, dass es zwischen den Menschen besser floriert.“

Ilyas Kocatas, 11, Schüler, Friedrichshafen

Bild: Jana Messmer

„Ich wünsche mir, dass ich in die Tennis-Sommermannschaft komme, nächstes Jahr bei einem Konzert Klavier spiele und dass wir alle mehr auf die Umwelt achten. Mein Vorsatz für 2020 ist, mehr mit meiner kleinen Schwester zu spielen und allgemein mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.“

Friedrichshafen Jahresrückblick: Was die Häfler 2019 am meisten aufgeregt hat Das könnte Sie auch interessieren

Sibyl Marquardt, 51, Unternehmerin, Friedrichshafen

Bild: Jana Messmer

„Nach dem Umzug richtig ankommen, mich in Friedrichshafen einleben. Und gemeinsam mit meiner Familie daran arbeiten, nachhaltiger zu leben, und mich mehr um die Familie zu kümmern, also Geschwister, Cousins, Tanten, Onkel,...“

Nodège Jacoulot, 41, Französisch-Dozentin, Kluftern

Bild: Jana Messmer

„Ich wünsche mir mehr Zeit für Familie, Freunde und mich selbst, gute Gesundheit und dass wir alle weniger arbeiten müssen.“

Friedrichshafen So skurril war unser Jahr: Rückblick auf die unglaublichsten Geschichten 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Max Kuschel, 18, FSJ in einem Kindergarten, Friedrichshafen

Bild: Lippisch, Mona

„Ich wünsche mir, dass ich im neuen Jahr viele neue Erfahrungen sammeln kann und dass ich an diesen Erfahrungen reife. Ich möchte ein Mensch werden, der die Welt ein wenig besser versteht. Und ich wünsche mir, dass Friedrichshafen eine Stadt bleibt, die für mich lebenswert ist. Denn das Lebenswerte an dieser Stadt habe ich erst vor kurzer Zeit entdeckt.“

Daniela Bensch, 42, Mama und Biodanza-Lehrerin, Friedrichshafen

Bild: Jana Messmer

„Fürs kommende Jahr ist mein Vorsatz, weiterhin mehr Ordnung zuhause zu schaffen und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Für die Menschheit wünsche ich mir, dass in Sachen Klima, Müll und dem allgemeinen Miteinander die Kurve gekriegt wird und jeder Mensch in Frieden in einem sicheren Zuhause leben kann.“

Friedrichshafen Verkehrschaos und Wohnungsbau: Das waren die nervigsten und größten Baustellen 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Annette Rennhack, 36, MTU Vertrieb, Friedrichshafen

Bild: Jana Messmer

„Gesundheit, besonders für meinen kleinen Sohn Jonas, viel Zeit mit der Familie und eine schöne Tauf-Feier, bei der man alle mal wieder trifft.“

Mauricio Diaz, 26, Qualitätsingenieur bei ZF, Friedrichshafen

Bild: Jana Messmer

„Für 2020 nehme ich mir vor, mehr Fitness zu betreiben, mein Deutsch weiter zu verbessern und mehr zu reisen. Nach Thailand würde ich gerne.“

Friedrichshafen Pleiten, Protest und Prominenz: Welche Ereignisse das Wirtschaftsjahr 2019 in Friedrichshafen prägten Das könnte Sie auch interessieren

Gerhard Arndt, 60, Mitarbeiter im Service bei ZF, Brochenzell

Bild: Jana Messmer

„Ich wünsche mir, dass dieses Jahr genauso spitze wird wie das vergangene und mein Geburtstag auch 2020 genauso gut wird wie dieses Jahr.“