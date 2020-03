Der nächste Termin für die Frühjahrsmesse steht fest: Wie die Messe Friedrichshafen mitteilt, wird die IBO vom 17. bis 21. März 2021 stattfinden. „Wir haben viele Gespräche geführt und alle Terminoptionen im Haus, aber auch bezüglich der Wettbewerbsmessen geprüft“, wird Projektleiter Rolf Hofer im Pressetext der Messe zitiert. „Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass die IBO und deren Parallelmessen nicht mehr innerhalb dieses Jahres stattfinden können.“

Die Planungen und Vorbereitungen für die Veranstaltung 2021 haben den Messeangaben zufolge bereits begonnen. Auch die Kunden und Aussteller könnten jetzt ihren nächsten Auftritt planen. „Wir würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin unseren Messen die Treue halten und wir gemeinsam positiv in die Zukunft blicken. Schon heute hoffen wir auf eine persönliche Begegnung mit Ihnen im März 2021 in Friedrichshafen„, heißt es in einem Schreiben der Projektleitung an die Aussteller der Frühjahrsmesse.