von Barbara Fülle

"Ich bin sowas von informiert", sagt der junge Mann und legt seine Hand quer über die Nase, "das steht mir bis hier." Womit Google, Facebook und Co. pausenlos Aufmerksamkeit erheischen – man ertrinke ja förmlich in dieser Informationsflut. Und jetzt auch noch eine gedruckte Broschüre? Nein danke. Die Mitglieder der Tettnanger Attac-Gruppe haben es an diesem Samstagmorgen nicht einfach, ihre Botschaft an den Mann und die Frau zu bringen. "Einzelhandel zuerst – Amazon zahl deine Steuern" haben sie auf Plakate gepinselt und damit ein Schaufenster der Buchhandlung Fiederer und eines der Buchhandlung Ravensbuch zugeklebt. Generell geht es ihnen um die laxe Besteuerung der weltweiten Tech-Konzerne, die uns so viel Komfort verschaffen – sogar jenen, unangenehmen Wahrheiten einfach aus dem Weg zu gehen.

Die Plakate sollen eine Drohkulisse zeigen, wie die Innenstadt veröden könnte, wenn der stationäre Handel durch die Konkurrenz im Internet ausblutet. Buchhändler Thomas Fiederer sieht diese Gefahr noch nicht aufziehen: Der digitale Handel sporne ihn an, seinen Kunden "interessante Themen anzubieten, die sie nicht im Internet finden". Doch steuertechnisch sei er mit seiner Buchhandlung klar im Nachteil. In Luxemburg, wo Amazon gemeldet ist, werden beispielsweise CDs und DVDs mit nur 3 Prozent besteuert, hier mit 19 Prozent. "Diese Wettbewerbsverzerrung klage ich an", sagt Fiederer.

Jo Schober vor dem Aktionsplakat von Attac. | Bild: Barbara Fülle

Doch das Problem ist nicht nur die unterschiedliche Mehrwertsteuer. 250 Millionen Euro schulde Amazon dem Staat Luxemburg, hat EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager berechnet. Diese Zahl bringen auch die attac-Aktiven unter die Passanten. "Amazon benutzt unsere Straßen, beteiligt sich aber nicht durch Steuern an den Unterhaltskosten": Mit dieser Botschaft geht Karl Ludwig Biggel auf eine Gruppe junger Leute zu. Der pensionierte Lehrer hat offensichtlich den Dreh gefunden, Interesse an dem komplexen Thema zu wecken. Die Jungs und Mädels lauschen aufmerksam – so hätten sie das noch nie gesehen.

Attac-Mitglied Karl Ludwig Biggel (rechts) informiert Passanten über die Steuerschlupflöcher der Internet-Giganten. | Bild: Barbara Fülle

Amazons Steuerschuld von 250 Millionen Euro ist eine karge Summe gemessen an den 13 Milliarden Euro, die Apple laut EU-Kommissarin Vesteger Irland nachzahlen müsste. Doch die Tech-Konzerne nutzen lediglich legale Steuerschlupflöcher aus. Möglich macht das eine internationale Steuerpraxis, die auf dem Prinzip der Quellensteuer fußt. Das heißt, Gewinne müssen dort versteuert werden, wo die Wertschöpfung stattfindet. Das ist bei den Internet-Konzernen die Forschung und Entwicklung in den USA. In Europa unterhalten sie lediglich Holdings, die nicht als Betriebsstätten gelten. "Diese Praxis führt dazu", so Jo Schober von Attac, "dass bei uns pro Jahr 50 bis 70 Milliarden Euro in den öffentlichen Kassen fehlen."

Kontrovers diskutiert werden verschiedene neue Steuermodelle. Attac schlug eine Gesamtkonzernsteuer vor, doch die habe Finanzminister Olaf Scholz unlängst abgewiesen. "Eine Schweinerei", findet eine Passantin, "kann ich irgendwo unterschreiben?" "Nein", entgegnet Schober, "wir haben nur Informationen."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein