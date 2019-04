Es begann vor vielen Jahren mit einem Brillenglas und einem einfachen Okular. Dieter Klose, bereits als Jugendlicher fasziniert von der Astronomie, bastelte sich daraus sein erstes Fernrohr, verlor sich in den unendlichen Weiten des Sternenhimmels und träumte schließlich von einer eigenen Sternwarte mit einem richtig großen Teleskop.

Ursprünge in Schussenreute

Auf dem Grundstück der Familie in Schussenreute baute er sich eine Hütte mit Schiebedach und kaufte sich schließlich ein überaus teures Instrument, mit dem sich die Planeten kontrastreich beobachten ließen. Acht engagierte Bürger schlossen sich gemeinsam mit Klose im Jahr 1995 zum Astronomischen Arbeitskreis zusammen, einer Interessengruppe, die um Mitglieder warb und die Idee einer Volkssternwarte verfolgte. Bereits ein Jahr später wurde daraus der eingetragene Verein Astronomische Vereinigung Bodensee.

Der große Orionnebel ist 1350 Lichtjahre von der Erde entfernt. | Bild: Heinz Beister

Als Heinz Beister in der Tagespresse über Dieter Klose, seine kleine Sternwarte und seine großen Träume las, wollte er ihn unbedingt kennenlernen. Die beiden verstanden sich prächtig und es hätte eine Freundschaft fürs Leben werden können. Doch Dieter Klose starb unerwartet nur wenige Jahre später. Bis 2012 konnte der Verein die Sternwarte pachten und kaufte das Teleskop der Familie ab. Seit 2013, der Pachtvertrag wurde einvernehmlich aufgelöst, wird der Verein vom Stadtwerk am See gesponsert und kann einen Raum am Wasserhochbehälter in Raderach als Geräteschuppen nutzen.

Eine Galaxie ist eine große Scheibe. Diese hier ist 30 Millionen Lichtjahre entfernt. | Bild: Heinz Beister

Mithilfe einer Digitalkamera lässt der Verein Schüler und interessierte Erwachsene an seltenen Himmelsspektakel wie Sonnenfinsternis, das Vorbeiziehen der Venus vor der Sonne oder die totale Mondfinsternis teilhaben. Bilder vom großen Orionnebel, selbst von Millionen Lichtjahren entfernten Strudelgalaxien und Kugelsternhaufen helfen bei Vorträgen an der Volkshochschule und bei Seminaren Interesse für die Astronomie zu wecken. „Wir versuchen zu erklären, was da am Himmel passiert“, sagt Heinz Beister und ist immer wieder überrascht, wie wenig sich die Menschen dort oben auskennen. Der einstige wissenschaftliche Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts, der bis vor zwei Jahren Physik, Chemie, Astronomie und Raumfahrttechnik an der Claude-Dornier-Schule in Friedrichshafen unterrichtet hat, wirkte deshalb auch an den Lehrplänen für diese MINT-Fächer mit. „Unsere Galaxie ist eine große Scheibe zu der etwa 200 Kugelsternhaufen gehören“, erklärt Beister, „die sind ein Erlebnis, die muss man gesehen haben“. Doch das ist nicht ganz einfach.

Die Sternwarte des Vereins ist seit 2013 mobil. Zum Sterngucken muss das Teleskop mit Kamera und Laptop auf dem Vorplatz des Hochbehälters aufgebaut werden. „Wir machen das Beste draus“, sagt Berthold Waßmuth, Vorsitzender der Astronomischen Vereinigung. Auch wenn der Standort aufgrund der hell erleuchteten Stadt nicht ideal ist. Gerne würde der Verein Bürger an den Himmelsspektakeln teilhaben lassen. Doch aufgrund der Wettersituation können Termine immer nur kurzfristig, das heißt zwei bis drei Tage vorher bekannt gegeben werden.

Auch Jugendarbeit oder regelmäßige Vorträge sind mangels eines festen Raumes nicht möglich. Trotzdem soll zukünftig auf der Webseite des Vereins ein Link zu sehen sein, wo jeder Interessierte nachschauen kann, wann die Hobby-Astronomen vor Ort beim Sternegucken sind.