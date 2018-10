Der dritte Verhandlungstag im Prozess gegen einen 35-jährigen Mann aus Friedrichshafen endete am Donnerstag mit der Verurteilung des Angeklagten vor dem Landgericht in Ravensburg. Mit einer Haftstrafe von acht Jahren und neun Monaten, der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sowie einer Geldstrafe von 4000 Euro wegen schwerer räuberischer Erpressung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, blieb das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Stefan Maier knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Strafmildernd wirkte sich sein umfassendes Geständnis aus.

Von der Beute fehlt weiterhin jede Spur

Um seine ausufernde Drogensucht zu finanzieren – der Sachverständige, Facharzt für forensische Psychiatrie des ZfP Weißenau, sprach von Polytoxikomanie – beteiligte sich der Mann am 9. März 2016 als Initiator am Überfall auf ein Tettnanger Unternehmerehepaar, in Folge dessen zwei Komplizen, bewaffnet mit einem Messer und einer Gaspistole, das 80-jährige Opfer verletzten und insgesamt zwischen 20 000 und 30 000 Euro erbeuteten. Von der Beute fehlt weiterhin jede Spur. Ferner bahnte er den Verkauf von 100 Gramm Kokain in die Schweiz an und war am Einkauf von 500 Gramm Kokain an der niederländischen Grenze beteiligt. Vom Verkaufserlös – das Kokain ging erneut in die Schweiz – erhielt der Angeklagte 4000 Euro für seine Dienste.

Angeklagter verstößt gegen Bewährungsauflagen und bricht Entzug ab

Gemäß Aussage des Sachverständigen konsumiert der Angeklagte seit seinem 13. Lebensjahr Drogen und nimmt, seit er 18 ist, regelmäßig Kokain und Cannabis zu sich. Sein Leben entgleiste, als er 2013 seinen Arbeitsplatz verlor. Zweimal verstieß der bereits zuvor zu Haftstrafen Verurteilte gegen die Bewährungsauflagen und brach den angeordneten Entzug ab. Trotz physischer Reaktionen auf den starken Drogenkonsum, sowie Anzeichen von psychotischen Zuständen, bescheinigte ihm der Sachverständige eine uneingeschränkte Steuerungsfähigkeit, bewiesen durch die professionelle Planung der Delikte. Er müsse jetzt erkennen, dass er alleine für seine Taten verantwortlich ist, nicht die Drogen und die Sucht, sagte er in seinem Gutachten.

35-jähriger Mann reagiert sichtlich bewegt

Sichtbar bewegt reagierte der Angeklagte, der seit Juni 2017 in Untersuchungshaft sitzt, auf das Urteil: "Erst jetzt habe ich realisiert, was ich den alten Leuten angetan habe. Ich kann mich nicht genug entschuldigen", sagte er, nachdem er von den vermutlich dauerhaften, psychischen Schäden des Ehepaars erfuhr, und wünscht sich, schnell einen Entzug machen zu können". Richter Stefan Maier betonte: "Jetzt müssen Sie Ihre guten Vorsätze, die Sie hier vorgebracht haben, auch dauerhaft umsetzen."

