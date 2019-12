Besonders stolz ist sie darauf, selbst eine Büroklammer als Schalter festgelötet zu haben. Jetzt bewegt die achtjährige Lena die Klammer hin und her und das kleine Lämpchen auf dem Brett leuchtet auf und erlischt wieder. „Das hat Spaß gemacht“, sagt sie. Die dritte Klasse der Grundschule Eriskirch hat in der Wissenswerkstatt Stromkreisläufe gebaut. Lehrerin Karin Gaier-Rieder kommt regelmäßig her. „Da bleibt viel hängen, die Kinder sind begeistert“, sagt sie.

Finn hat seinen selbstgebauten Stromkreislauf „Finns Dorf“ genannt. | Bild: Corinna Raupach

Schulklassen lernen technische Berufe kennen

Nebenan programmieren Achtklässlerinnen des Bildungszentrums Meckenbeuren eine App. Sie nehmen an einem Projekt teil, in dem Leiterin Hanim Heim technische Berufe vorstellt. „Wenn die so etwas selbst gemacht haben, ist das ganz anders als wenn ich es nur gezeigt habe“, sagt sie.

Ziel: Mädchen für Naturwissenschaften begeistern

Mädchen für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern, ist ein Ziel von Kathrin Hopkins, der neuen Leiterin der Wissenswerkstatt. „Sie sollen Technik als etwas erleben, mit dem sie sich selbst ausdrücken und kreativ sein können“, sagt sie.

Die achtjährige Lena hat in der Wissenswerkstatt einen Stromkreislauf gebaut. | Bild: Corinna Raupach

Neues Angebot „Design und Technik“

Sie hat daher die Angebote der Wissenswerkstatt neu geordnet. Zu den Bereichen „Technik in Industrie und Handwerk“ und „Digitalisierung“ kommt „Design und Technik“: Die Teilnehmer können hier nach eigenen Entwürfen mit CNC-Fräsen, 3D-Druckern oder Laser-Cuttern zum Beispiel Leuchtreklamen bauen oder Stoffe bedrucken.

Mit den Angeboten aus dem Bereich Technik und Design will Geschäftsführerin Kathrin Hopkins mehr Mädchen für die Wissenswerkstatt interessieren. | Bild: Corinna Raupach

Unterschiedliche Bereiche sollen weiter wachsen

Auch die anderen Bereiche sollen weiter wachsen, denn die Nachfrage nach den Kursen ist groß. Dafür sollen in Zukunft zwei Pädagogen die Kurse der „mini-wiwe“ übernehmen, der Wissenswerkstatt für die Fünf- bis Achtjährigen. „So kann ich meine Meister gezielter einsetzen“, sagt Hopkins.

Mehr Personal für zusätzliche Kurse

Das Arbeiten mit Holz will die Schreinerin und Holzingenieurin selbst unterrichten. „Ich möchte auch sichtbar machen, dass ich als Frau einen technischen Beruf habe“, sagt sie. Der Bereich Digitalisierung soll ebenfalls eine weitere Stelle bekommen. Hier programmieren die Jugendlichen Roboter, entwickeln das Smart Home weiter und lernen den kritischen Umgang mit Bits und Bytes.

Finanzierung soll breiter aufgestellt werden

Dazu plant Hopkins, die Finanzierung der Wissenswerkstatt breiter aufzustellen. „Jedes kleine Unternehmen und jede Privatperson kann im Verein Mitglied werden. Im Gegenzug könnten wir spezielle Kurse einrichten oder Angebote für Mitarbeiterkinder in den Ferien machen“, erklärt sie.

Die Sponsoren der Wissenswerkstatt

Die Anschubfinanzierung vor zehn Jahren stellten ZF und Zeppelin-Stiftung mit je 2 Millionen Euro, mittlerweile sind auch Rolls-Royce, Zeppelin und der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) unter den Sponsoren.