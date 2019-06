Mehr als eine Matte pro Person braucht es nicht. Und damit es an einer solchen nicht scheitert, wird Yogalehrerin Heike Lelle aus Immenstaad am kommenden Freitag, 21. Juni noch ein paar Matten extra mit in den Uferpark bringen. Anlass ist der Weltyogatag. Zu diesem hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 21. Juni Ende 2014 unter anderem „in der Erkenntnis, dass Yoga einen ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden bietet“ erklärt hat.

Spenden für die Tannenhag-Schule

„Weltweit versammeln sich an diesem Tag Tausende zum Yoga“, sagt Lelle. Das habe sie fasziniert. Mit so vielen Teilnehmern rechnet sich auf der Wiese neben der Musikmuschel zwar nicht, will den Tag aber auch in Friedrichshafen nutzen, um einen Impuls zu geben. Neben vier jeweils 45-minütigen Yogastunden (siehe unten) stehen drei Viertelstunden des Om-Chantings auf dem Programm. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden von Teilnehmern sowie Sponsoren, die Lelle vorab angesprochen hat, sind für die Tannenhag-Schule gedacht.

Mit und ohne Vorkenntnisse

Ihre Matte ausrollen, bei Regen übrigens in der Musikmuschel, können dabei Teilnehmer mit und ohne Yoga-Erfahrung. Um kaum mehr zu entknotende Gliedmaßen muss sich dabei wohl niemand Gedanken machen. „Die Yogastunden sind für alle Level konzipiert“, sagt Lelle. „Wir werden keine Kopfstände machen.“ Vielmehr wolle sie zeigen, was es bedeutet, sich über den Körper zu erfahren, einfach mal aus dem Kopf herauszukommen. „Yoga sei eigentlich eine Geistesschulung“, sagt Lelle. „Die Konzentration gilt den Übungen und dem Atem. Und Atem bedeutet Leben.“

Mit nach Hause nehmen könnten Teilnehmer mehr als ihre Matte. „Bewegung, innere Ruhe und Entspannung“, beschreibt Lelle, was Yoga ihrer Erfahrung nach bewirken kann. „Das machen inzwischen viele, aber der Höhepunkt ist noch nicht erreicht.“ Während Yoga-Stunden einst in erster Linie Teilnehmerinnen lockten, berichtet Lelle zufolge inzwischen auch viele Männer. „Und immer mehr Sportler entdecken es für sich.“