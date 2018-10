von Julian Singler

Mittwoch, 8 Uhr. Es ist ein kalter Herbstmorgen. Am hinteren Hafen steht ein Schiff bereit, um die mehr als zwei Tonnen schwere Zeppelin-Seefontäne abzutransportieren. Jedes Jahr wird sie über die Wintermonate im Baubetriebsamt der Stadt gelagert und gereinigt.

Bild: Singler, Julian

Das Viererteam um Günther und Uschi Dietz von der Bodenseetaucher GmbH, Dimitri Baos und Taucher Walter Sonntag ist startklar. Sie werden die Fontäne aus dem Baujahr 1993 lösen und an Land bringen. Walter Sonntag ist nun schon seit vielen Jahren dabei.

Bild: Singler, Julian

In diesem Jahr wird die Seefontäne eine Woche früher als ursprünglich geplant abtransportiert. Grund dafür ist der niedrige Wasserstand des Bodensees. Deshalb kann das Schiff auch nicht wie gewohnt direkt an die Fontäne heranfahren. Günther Dietz bereitet die Weiterfahrt auf dem Boot vor, Dimitri Baos hilft von rechts.

Bild: Singler, Julian

Uschi Dietz und Taucher Walter Sonntag müssen für die letzten Meter umsteigen. Uschi Dietz bleibt an Bord des kleinen Schiffes. Am Einsatzort angekommen, schlüpft Walter Sonntag in seinen Taucheranzug. Er wird nun in das Wasser springen, während Günther Dietz und Dimitri Baos vom Boot aus helfen und beobachten.

Bild: Singler, Julian

Walter Sonntag muß zunächst die Befestigungsseile der Seefontäne lösen. Das Seegras sei dabei die größte Herausforderung, so der erfahrene Taucher. Es bremst und erschwert das Arbeiten. Zwar kann Walter Sonntag aufgrund des niedrigen Wasserpegels stehen, muss zum Lösen aber doch immer wieder abtauchen.

Bild: Singler, Julian

Nach getaner Arbeit kommt Walter Sonntag aus dem Wasser. Die Fontäne wird vom kleinen Boot ins Schlepptau genommen.

Video: Singler, Julian

Danach steigt das Team wieder auf das Schiff um. Mit Tauen wird die zwei Tonnen schwere Fontäne festgemacht.

Video: Singler, Julian

Punkt 10 Uhr legt das Schiff wieder am Hinteren Hafen an. Dort wartet bereits ein Lastwagen für den Weitertransport.

Video: Singler, Julian

Die Seefontäne wird angehoben und auf den LKW gesetzt. Gegen 21 Uhr wird sie im Baubetriebsamt ankommen, vermutet Dimitri Baos. Zuvor wird die Fontäne um 20 Uhr am Fährhafen auf einen Tieflader gesetzt. Solch ein Schwertransport darf nur am Abend durchgeführt werden – in Begleitung der Polizei.

Bild: Singler, Julian

Die Fontäne geht nun bis zum Frühjahr in die wohlverdiente Winterpause. Ab dann wird sie am Uferpark wieder einen 25 bis 30 Meter hohen Wasserstrahl abgeben.

Der Taucher Walter Sonntag ist Freiberufler. Er betreibt eine Tauchschule im Pfullendorfer Seepark und ist dort gleichzeitig auch Bademeister. Am Mittwoch war er zum fast 15. Mal wegen der Friedrichshafener Seefontäne im Einsatz. Der Einsatz In der Regel bedarf es pro Jahr zweier Einsätze – beim Aufbau und Abbau der Zeppelin Seefontäne. Im Frühling wird sie installiert, im Herbst abgebaut. Bei Stürmen oder ähnlichem kann es wegen Reparaturen zu zusätzlichem Arbeitsaufwand kommen. Die Fontäne Seit 1993 sprüht die Zeppelin-Seefontäne ihr Wasser fast 25 bis 30 Meter hoch in die Luft. Pro Stunde fördert sie rund 125 Kubikmeter Seewasser. Das über zwei Tonnen schwere Gerät ist mit zwei Ketten im Seeboden verankert, die jeweils etwa 15 Meter lang sind. Die Fontäne wird mit einer Pumpe betrieben, die mit Strom versorgt wird, ausgehend von einem Stromkasten bei der Musikmuschel.

