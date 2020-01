Das vorerst letzte Wort in dieser Sache hat der Kreistag. Voraussichtlich im März wird er über den Auslobungstext für den Wettbewerb entscheiden, in dessen Verlauf die Erweiterungspläne des Landratsamtes bis Ende des Jahres Gestalt annehmen dürften. Ein Wörtchen mitzureden hat bei dem Gesamtprojekt allerdings auch die Stadt, die letztlich Baurecht für die Pläne am Ende des Wettbewerbs schaffen muss. Nachdem der Gemeinderat im Juni bereits über Bebauungsvorgaben diskutiert hatte, nahm das inzwischen neue Gremium besagten Auslobungstext am Dienstagabend zumindest mehrheitlich zustimmend zur Kenntnis. Den Tenor in den meisten Fraktionserklärungen: „Wir sind gespannt auf die Entwürfe.“

Plan sieht in vier Schritten drei Neubauten und einen Abriss vor

Auf einem bislang unbebauten Grundstück an der Glärnischstraße, nordwestlich der Oberhofstraße, sollen im ersten Bauabschnitt zunächst unter anderem Wohnungen, eine Kindertagesstätte mit Platz für insgesamt 30 Kinder in zwei Gruppen und die Leitstelle Platz in einem Neubau finden. Ein zweiter Neubau im Winkel zwischen Glärnisch- und Albrechtstraße ist für Ämter mit viel Publikumsverkehr vorgesehen. Hinter diesem Hochhaus soll im vierten Bauabschnitt ein drittes Gebäude entstehen.

So offen es noch ist, wie diese drei Neubauten im Häfler Westen genau aussehen werden: Mit dem Beschluss für den Auslobungstext wird der Kreistag auch besiegeln, was zuletzt in der Stadt für teils öffentlich geführte Diskussionen gesorgt hatte: den im dritten Bauabschnitt vorgesehenen Abriss des Landratsamtsgebäudes in der Glärnischstraße 1 bis 3.

Netzwerk für Friedrichshafen kritisierte Ausschluss der Sanierungsoption

Insbesondere das Netzwerk für Friedrichshafen hatte kritisiert, dass die Option einer Sanierung des Baus aus den 1970er-Jahren damit endgültig aus dem Rennen sein würde, und Zweifel daran geäußert, dass ein Neubau am Ende tatsächlich die finanziell und ökologisch sinnvollere Lösung ist. So gab es am Dienstag denn auch vier Gegenstimmen.

Ob der Bodenseekreis ein Gebäude saniere oder abreiße, sei keine Entscheidung des Gemeinderats, sagte Jürgen Holeksa (Netzwerk) in seiner Fraktionserklärung. „Es liegt uns fern, die Entscheidungskompetenz des Kreistags zu bezweifeln.“ Kurzum: Bezogen auf die Problemanalyse des Landratsamtes stimme die Netzwerk-Fraktion zu, bleibe ansonsten aber bei ihrer Meinung. Drei Enthaltungen gab es aus der Fraktion der Grünen.

Ausschlaggebende Probleme und bisherige Entscheidungen von Kreisverwaltung und -tag hatten Landrat Lothar Wölfle und Harald Betting, Leiter des Bau und Liegenschaftsamtes, eingangs der Sitzung skizziert. Dazu gehört die Raumnot, die in den aktuell von der Kreisverwaltung genutzten Gebäuden sowohl für Mitarbeiter, als auch für Kunden immer problematischer werde. Das alte Gebäude in der Glärnischstraße gehöre energetisch betrachtet zu den „Sorgenkindern“ im Bestand der kreiseigenen Bauten. Und eine Sanierung, die angesichts heutiger Bauvorschriften sehr umfangreiche Arbeiten bedeuten würde, sei ökologisch nicht der richtige Weg.

Gemeinderäte äußern Wünsche zu Kita und Baumbestand

Bis März könnten in dem Auslobungstext noch Anregungen aus den Häfler Ratsreihen Niederschlag finden. Maren Schwarz-Erfurth (Grüne) äußerte etwa den Wunsch, dass die zum ersten Bauabschnitt gehörige Kindertagesstätte nicht von vornherein so geplant wird, dass eine Küche, in der vor Ort für die Kinder gekocht werden könnte, ausgeschlossen ist. Simon Wolpold (Netzwerk) sähe es lieber, wenn das Kriterium „Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Umwelteigenschaften ...“ bei der Entscheidung über die Planungsvorschläge stärker als mit den aktuell vorgesehenen 15 Prozent gewichtet würde. Und auch den von Jürgen Holeksa geäußerten Vorschlag, dass der Erhalt großer Bäume an der Zeppelinstraße nicht lediglich als „wünschenswert“ aufgeführt sein sollte, nahm Landrat Wölfle mit zur weiteren Abklärung.

Der Zeitplan Die ersten Bagger sind noch längst nicht in Sicht. So soll und könnte es nun weitergehen:



März 2020: Der Kreistags-Ausschuss für Umwelt und Technik berät über die Endfassung des Auslobungstextes, der Kreistag entscheidet über die Ausschreibung des Wettbewerbs.



Mai 2020: Entscheidung über die maximal 25 Teilnehmer des Wettbewerbs, der als nichtoffener Realisierungswettbewerb ausgeschrieben werden soll. Das bedeutet: Sieben vorab ausgewählte Planungsbüros sollen eingeladen werden, über die bis zu 18 weiteren Teilnehmer entscheidet das Los, wie Erster Bürgermeister Stefan Köhler im Gemeinderat erklärte.



Februar 2021: Die planreifen Entwürfe der Büros, die ein Preisgericht nach einer ersten Wettbewerbsphase in die engere Auswahl hat, liegen vor. Die Wettbewerbsbeiträge ausgestellt und es gibt eine Bürgerinformation.



März 2021: Kreistagssitzung zum Ergebnis des Wettbewerbs. Bis Baurecht geschaffen ist, vergehen erfahrungsgemäß ein bis zwei Jahre. Für die konkreten Baupläne und die Ausschreibung der Arbeiten geht weitere Zeit ins Land. 2025 könnte der erste Bauabschnitt fertig sein, der zweite nach vorsichtiger Schätzung frühestens 2028. Solange braucht das Landratsamt den Altbau noch.

Das letzte Wort in Sachen Auslobungstext hat der Kreistag. Allein angesichts der Dimension des Vorhabens sowie der bisherigen Diskussionen ist aber klar: Das allerletzte Wort in Sachen Landratsamt-Erweiterung wird dieser Beschluss noch längst nicht sein.