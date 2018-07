von Claudia Wörter

Friedrichshafen (rac) In unmittelbarer Nachbarschaft zur ZF-Arena plant die Sektion Friedrichshafen des Deutschen Alpenvereins (DAV) ein neues Alpinzentrum. Damit sollen sich künftig eine deutlich größere Kletterhalle und das DAV-Haus an einem Standort befinden.

Rund 1000 Quadratmeter auf vier Etagen

"Bei der Mitgliederversammlung bekamen wir das eindeutige Votum, den Bau des Alpinzentrums weiter zu verfolgen", berichtet Vorsitzender Michael Abler. Positiv, auch mit Blick auf den Standort, seien die Signale der Stadt Friedrichshafen. Geplant sei ein Bau mit einer Fläche zwischen 800 und 1000 Quadratmetern auf vier Etagen und Investitionskosten in Höhe von 3,25 Millionen Euro. "Ziel des etwa 16 Meter hohen Neubaus ist, dass wir hier alle Bereiche des Vereins unter einem Dach zusammenführen", sagt Abler. Der nächste Schritt sei, die verschiedenen Bedarfe der Mitglieder zu ermitteln und in den Entwurf einzuarbeiten.

Alte Kletterwände müssten erneuert werden

Aktuell beträgt die Kletterfläche in der Halle 650 Quadratmeter, plus 150 Quadratmeter Boulderfläche. "Sie platzt aus allen Nähten und nach 20 Jahren müssten die Wände erneuert werden", sagt Thomas Huber, Leiter der Abteilung Klettersport mit rund 1000 Mitgliedern. In der neuen Kletterhalle rechnet die Sektion mit 900 Quadratmetern Kletterfläche innen, 300 außen und weiteren 300 Quadratmetern Boulderfläche.

Gewünschter Baustart Ende 2019

"Diese Flächen werden vom DAV-Verband bezuschusst", erklärt Huber. Wunsch sei, Ende 2019 oder 2020 mit dem Bau zu beginnen.

Die Stadt Friedrichshafen sagt, dass noch geprüft werden müsse, ob das geplante DAV-Alpinzentrum im Sportpark realisiert werden kann. Die Gebäudehöhe von 16 Metern sei in funktioneller und sportlicher Hinsicht nachvollziehbar. Hierfür wäre jedoch eine Änderung des Bebauungsplans notwendig.

Änderung des Bebauungsplans nötig

Bisher ist in dem Bereich des Bebauungsplans, in dem die Kletterhalle geplant ist, eine Gebäudehöhe von maximal 10,50 Meter festgelegt. Die angestrebte Höhe von 16 Metern wäre auf dieser Basis nicht genehmigungsfähig und muss daher gegebenenfalls über eine Änderung des Bebauungsplans neu definiert werden. "Dies muss jedoch über entsprechende Untersuchungen und Gutachten geprüft werden", teilt die Stadt mit. Dafür seien konkrete Planungen und die Kostenberechnungen des Alpenvereins notwendig.

Zuschuss von Zeppelin-Stiftung

Die Zuschüsse vonseiten der Stadt Friedrichshafen richten sich nach den städtischen Sportförderrichtlinien. "Sie belaufen sich auf 35 Prozent der Baukosten für die sportlichen Teile des Projekts und werden aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung finanziert", heißt es von der Stadt. Es sei möglich, dem Alpenverein das Grundstück auf Basis der Erbbaupacht zur Verfügung zu stellen. Der Erbbauzins könne ebenfalls aus Mitteln der Sportförderung bezuschusst werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein