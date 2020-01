von Lena Reiner

Martina Haas erinnert sich an ihre erste öffentliche Unterschriftensammlung zum Erhalt der Kleingärten am Seewald: „Wir dachten, wir gehen vielleicht zwei Stunden auf den Markt und wurden dann überrascht von all den positiven Reaktionen. Es kümmert die Leute wirklich, viele kamen gezielt zu uns.“ Und auch Michael Wlaka von Greenpeace zeigt sich überrascht von der großen Resonanz, insgesamt kamen 888 Unterschriften zusammen.

Nur wenig Resonanz der Fraktionen

Als er die Gemeinderäte zur Erhaltung von Seewald und Kleingärten angeschrieben habe, habe er wenige Rückmeldungen erhalten. Die Grünen und die ÖDP hätten Stellung bezogen und zum Gespräch geladen, die SPD habe eine allgemeine Erklärung der Fraktion abgegeben, schildert er.

Hoffnung auf mehr Informationen

Umso schöner sei es, dass die Thematik inzwischen so groß in die Öffentlichkeit gelangt sei. Ausführliche Informationen erhoffen sich die Kleingärtner weiterhin: „Wir wissen bisher nur, dass unsere Gärten verkauft wurden.“ Alles andere sei vage und seit dem Frühling habe es keine neuen Informationen für sie gegeben.

Probenentnahme sorgt für Verunsicherung

Für kurzzeitige Besorgnis hatte die Entnahme von Bodenproben gesorgt. Die Stadt hatte damals erklärt, dass es sich um Proben handle, die für ein Gutachten zur Vorabprüfung des Bauplanungsverfahrens nötig seien: „Bei dem Bodengutachten geht es um die Frage, welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich wären.“

Übergabe der Unterschriften an Bürgermeister Köhler

Das Bangen um die Kleingartenanlage mit mehr als 30 Gärten ist daher noch nicht vorbei. Mit der Übergabe der Unterschriften – von den 888 Unterstützern beteiligten sich 681 online – an den zuständigen Bürgermeister Stefan Köhler hoffen die Kleingärtner, dem Warten ein Ende zu bereiten. Sollte der Besuch im Technischen Rathaus keine Wirkung zeigen, möchten sie im nächsten Schritt auf einzelne Gemeinderäte gezielt zugehen.

Stadtverwaltung: Gutachten zum Seewald ist in Arbeit

Die Stadtverwaltung erklärt derweil, dass das Gutachten zum Seewald derzeit noch erarbeitet werde. Das Ergebnis solle im Frühjahr vorliegen: „Nach interner Abstimmung werden wir die Mitglieder des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt und/oder den Gemeinderat informieren.“