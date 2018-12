Ganz sachte schleichen Bass und Keyboard heran, ein Becken läutet wie Glöckchen. "Silent Night – stille Nacht" intonieren feierliche Bläser zu sanftem Posaunen-Echo. Eine Trompete hebt sich heraus und versieht das Lied mit gelassenen Verzierungen, ein Saxofon antwortet.

"Last Christmas" singt der Jugendchor des GZG. | Bild: Corinna Raupach

In "God Rest Ye Merry Gentlemen" übernehmen die Flöten die Melodie und setzen immer noch eins drauf, wenn Posaunen oder Trompeten dazwischenfunken. Die Bigband des GZG ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren klein und jung, aber sie reagiert mit Temperament und Präzsision auf die Anregungen von Dirigent Frank Pudimat. Zwischen entspanntem Bass und souveränem Schlagzeug bleibt Raum für Saxofon-Soli und prickelnde Querflöten-Einwürfe. Die jungen Musiker eröffnen das Adventskonzert des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in der St-Petrus-Canisius-Kirche.

Der Chor der Fünfklässler gibt "Ubi sunt gaudia" und andere Weihnachtslieder. | Bild: Corinna Raupach

Der Jugendchor folgt der gesetzten Stimmung. Tobias Rädle leitet sie vom E-Bass aus. Noch vorsichtig starten sie mit "Gott, segne uns", in "I Smile" erscheint ein Lächeln in Stimmen und Gesichtern, freigesungen und mit Schwung folgt George Michaels "Last Christmas". Die ganze Breite frischer Kinderstimmen vereint der Chor der Fünftklässler. Höher und tiefer, lauter und leiser, bedächtig oder begeistern und gerade deshalb sehr stimmungsvoll singen sie Weihnachtslieder, von "Ubi sunt gaudia" über "Hört der Engel helle Lieder" bis "Vom Himmel hoch". Auch die rhythmischen Finessen in "Virgin Mary Had a Baby Boy" haben sie im Griff.

Die GZG-Bigband eröffnet das Konzert mit "Silent Night". | Bild: Corinna Raupach

Die "GZG-Jungs" sind im Konzert gleich zweimal vertreten. 35 Jungen singen mit Vergnügen den "Kaputtes Spielzeug Boogie" und den "Weihnachtsmann-Blues" aus den "Weihnachtspiraten" von Karin Ruppelt und Betram Schattel: "Vielleicht ist das alles nicht so wichtig, nur eins ist ohne Zweifel richtig: im Frühjahr hat der Weihnachtsmann den Blues!" Eine kleinere Abteilung singt den Kanon "Singing" von Thord Gummesson und Händels "Halleluja". Sie haben die Augen fest bei Chorleiter Arno Kleiss und lassen in drei bis vier Lagen ihre Knabenstimmen leuchten bis hin zum klaren Sopran.

Der Kanon"Singing" macht den GZG-Jungs selbst Spaß. | Bild: Corinna Raupach

Den Abschluss bildet der Gemischte Chor, den wegen der Erkrankung von Leiter Christian CösterFrank Pudimat dirigiert. Wie klare Tropfen tupft der Alt eine Linie, die ein fast gläserner Sopran umspielt, dunkel summen die Männerstimmen dazu – eindringlich und kühl fließt eine Suite aus der Filmmusik zu "Frozen", der Disney-Version der Schneekönigin, in den Saal. Mit ihrer Version von "God Rest Ye" inklusive geschmeidigen Solos schließt sich der Kreis.