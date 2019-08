Die Ermittlungen im Fall der Gewässerverschmutzung dauern an. Nun kommt auch ein Gutachter ins Spiel. Er soll Anworten auf die offenen Fragen liefern.

Einen Monat ist es her, dass in Manzell und Fischbach ein Badeverbot verhängt werden musse. Tagelang war im Juli aufgrund eines verstopften Mischwasserkanals ungefiltertes Abwasser – darunter das des Klinikums – in den Buchenbach und