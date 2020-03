Sonntagnachmittag in Fischbach, endlich kommt die Sonne raus und der eisige Wind nimmt etwas ab. Wer kann, nutzt die Gelegenheit für einen Spaziergang.

Bild: Andrea Fritz

Auf dem Freizeitgelände in Fischbach halten sich alle an die Regeln. Keine Picknickdecken, die Grillstellen bleiben kalt und das Spielplatzverbot wird eingehalten, auch wenn deshalb hier und da eine Träne fließt.

Bild: Andrea Fritz

Beim Schorsch sitzt ein älteres Paar auf mitgebrachten Campingstühlen in der Sonne, dabei wären viele Ruhebänke leer. Eltern lassen ihre Kinder Steine in den See werfen, denn auch auf die Spielplätze nebenan am Fildenplatz darf man nicht.

Bild: Andrea Fritz

Vor dem Strandbad werden Spaziergänger Zeuge einer Schwanensee-Sondervorstellung und rundum bricht der Frühling blütenreich durch.

Video: Andrea Fritz

Beim „Thai“ gibt es Speisen nur noch zum Mitnehmen und die Räucherfelchen am Hafen, so verspricht es hoffnungsfroh ein Schild, soll es ab 9. April wieder geben.

Bild: Andrea Fritz

„An den Fischbachern liegt es jedenfalls nicht, wenn die Ausgangssperre kommt“, sagt ein Spaziergänger zu seiner Frau und diese stimmt ihm nickend zu. Hoffen wir, dass die Warnungen überall so gut beherzigt werden.

Bild: Andrea Fritz