Am Klinikum Friedrichshafen wird bis 1. Januar eine eigenständige Einheit für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) für den Bodenseekreis aufgebaut. Bisher versorgte der Palliativdienst Clinic Home Interface in Ravensburg die Patienten, denen klassische Medizin nicht mehr helfen kann. Doch weil die Patientenzahlen steigen, ist der Dienst an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit angelangt. Der Kreistag beschloss, den SAPV mit einem einmaligen Zuschuss von bis zu 300 000 Euro zu fördern.

Was ist das Ziel der SAPV und an wen richtet sich das Angebot? Die SAPV soll dabei helfen, die Lebensqualität von Palliativpatienten zu erhalten und ihnen ein menschenwürdiges Leben bis zu ihrem Tod in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Das Team kommt beispielsweise zum Einsatz, wenn Menschen eine komplizierte Schmerztherapie machen müssen, unter schwerer Atemnot leiden, über ein Portsystem ernährt werden oder eine spezielle Wundversorgung brauchen. Patienten sollen nicht ungewollt ins Krankenhaus müssen. „Wir wollen den Patienten ein würdevolles und möglichst schmerzfreies Lebensende im Kreis ihrer Angehörigen ermöglichen“, sagt Professor Volker Wetzel, Zentrumsdirektor und Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie am Medizin-Campus Bodensee. Er ist der Vorsitzende des neu gegründeten Fördervereins Palliativteam Bodensee. Wodurch unterscheidet sich die Palliativmedizin von der klassischen Medizin? Die klassische Medizin verfolgt das Ziel, den Patienten von seinen Krankheiten zu heilen. Die Palliativmedizin kommt ins Spiel, wenn diese Mittel nicht mehr greifen. Zum Einsatz kommt ein spezialisiertes Palliativteam, das neben der medizinischen Kompetenz auch Zeit für Patienten und Angehörige mitbringt. Zu den Leistungen gehört ein umfassendes individuelles Unterstützungsmanagement mit 24-stündiger Erreichbarkeit an sieben Tagen der Woche. „In der Regel schaffen wir es, die Schmerzen und Beschwerden auf ein erträgliches Maß zu reduzieren“, erzählt Dr. Matthias Weng, ärztlicher Leiter. Wer gehört zum Palliativteam Bodensee? Ab Januar arbeiten Simone Meisert und Ines Göser im Palliativteam. Die beiden sind Krankenschwestern mit palliativmedizinischer Ausbildung und waren zuvor jahrelang bei Clinic Home Interface tätig. Eine weitere 80-Prozent-Stelle soll im April hinzukommen. Eine Teilzeitmitarbeiterin kümmert sich um Koordination und Abrechnung. Ärztlicher Leiter ist Palliativmediziner Dr. Matthias Weng. Mit im Boot sind Hausärzte, Palliativärzte, Onkologen, Pflegedienste, Sozialstationen sowie der Hospizverein. „Wichtig ist uns die Kooperation mit Hausärzten und Pflegediensten. Dabei sind wir keinesfalls eine Konkurrenz und nehmen niemandem die Patienten weg“, betont Weng. Wie finanziert sich die SAPV? Die Behandlung ist kostenlos. Die Krankenkassen zahlen einmalig einen festen Betrag für die ersten sieben Tage. Der Kreistag bewilligte eine einmalige Anschubfinanzierung von bis zu 300 000 Euro. Die SAPV ist zusätzlich auf Spenden angewiesen.

Kontakt und Spenden Der Verein Freunde und Förderer des Palliativteams Bodensee ist auf Spenden angewiesen. Die Gelder kommen den Patienten zugute. Kontakt: Dr. Matthias Wenig, Ärztlicher Leiter Palliativteam Bodensee, Telefon: 0 75 41/2 46 82, E-Mail: matth.weng@kabelbw.de; Professor Dr. Volker Wenzel, Vorsitzender des Fördervereins Palliativteam Bodensee, Telefon: 0 75 41/96 13 91, E-Mail: v.wenzel@klinikum-fn.de

