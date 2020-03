Die Freude über eine so große Unterstützung stand ihnen ins Gesicht geschrieben. 945 Unterschriften haben Hanne und Jörg Rabach mit vielen Helfern in den letzten vier Wochen gesammelt, um Druck für den Bau der Bahnunterführung in Fischbach zu machen.

Überwältigende Resonanz im „Westend“

„Mit so vielen Unterschriften hatten wir nicht gerechnet“, sagte Hanne Rabach gestern beim Termin im Technischen Rathaus. Die kleine Abordnung aus dem „Westend“ der Stadt übergab zwei Mappen mit den Unterschriftenlisten an den Ersten Bürgermeister Stefan Köhler. Beim nachfolgenden Gespräch mit dem Chef des Baudezernats durfte die Presse nicht dabei sein.

Dass eine Bahnunterführung beim Fischbacher Bahnhof gebaut wird, um die Wohngebiete nördlich der Gleise ohne lange Umwege an die neue Ortsmitte anzubinden, hatte der Gemeinderat bereits im Dezember 2016 beschlossen. Dies war allerdings noch kein Baubeschluss, nimmt die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung Stellung.

Projekt noch nicht genehmigt

Selbst das Genehmigungsverfahren hat noch nicht begonnen. Seither wurde lediglich geklärt, welche technische Variante zum Zuge kommen soll. Geplant ist demnach, das Bauwerk für die Unterführung neben dem Gleisbett herzustellen und dann unter die Bahnstrecke zu schieben. Dafür muss nach Auskunft des Rathauses zeitweilig die Strecke gesperrt und diese drei Jahre vorher bei der Bahn angemeldet werden.

Das ist aber nicht der Hauptgrund, warum sich das Projekt so lange verzögert. Die Stadtverwaltung gehe davon aus, dass die Unterführung erst „etwa 2025“ finanzierbar und realisierbar sei. Mit anderen Worten: Vorher ist kein Geld dafür da. Deshalb ist dieser Posten auch im Entwurf für den städtischen Haushalt 2020/21 nicht eingeplant, sondern erst im Finanzplan für 2025.

Nur dieser Vermerk reicht nach Auskunft von Dietmar Nützenadel, Sprecher der Fischbacher Runde, allerdings nicht als Finanzierungsbestätigung aus, die etwa die Bahn AG verlangt, um die Bahnsperrung in die Wege zu leiten. Diese sogenannte Verpflichtungsermächtigung im Haushalt fordern die Fischbacher von der Stadt nun ein.